Atlassian rachète Rewatch pour fluidifier sa vidéo asynchrone

Atlassian a annoncé l’acquisition de Rewatch. Le but est d’intégrer un assistant IA aux visioconférences effectuées avec Zoom ou Teams, assistant qui génère des vidéos sur Loom, la plateforme de chat vidéo asynchrone d’Atlassian.

L’éditeur affirme que l’intelligence artificielle générative améliorera la façon dont les équipes gèrent « l’hygiène des réunions » en automatisant également des tâches comme les résumés, les transcriptions et les prises de notes (les trois étant également générés en plus des vidéos).

Il sera ensuite possible d’éditer les vidéos générées et d’ajouter ses propres notes.

Dans un second temps, l’agent Rovo (lancé par Atlassian un peu plus tôt cette année) pourra lire les notes, déterminer les prochaines actions et mettre à jour automatiquement les pages concernées sur Confluence, ainsi que les problèmes signalés sur Jira ou le service de ticketing.

L’assistant Loom AI se connecte à une visioconférence L’assistant Loom AI se connecte à une visioconférence

Enfin, les participants pourront rechercher a posteriori les sujets abordés lors des réunions, copier des extraits et télécharger la transcription complète. Ils pourront également traduire ces verbatim en plus de 50 langues.

Le tout pourra être intégré avec les calendriers de Google ou Outlook, pour par exemple partager les contenus avec les participants.

Oh non, encore une visio… Les gens ne détestent pas les réunions, estime Atlassian… ce qu’ils détestent, ce sont les réunions mal faites, dit l’éditeur. « Notre étude révèle que plus des deux tiers (72 %) des réunions sont jugées inefficaces par les participants. Lorsqu’on leur demande pourquoi, plus de la moitié (52 %) des collaborateurs répondent qu’ils quittent la réunion sans avoir une idée claire des actions à mener ou de qui est responsable de telle ou telle tâche. » La prise de notes détaillées et la définition claire des tâches à accomplir (avec leurs responsables et leurs échéances) sont des bonnes pratiques en matière d’animation de réunion. Mais « prendre des notes pendant la réunion peut avoir un impact sur votre capacité à vous engager dans le moment présent, et répartir les notes et les actions peut prendre beaucoup de temps », écrit Joe Thomas, Co-fondateur et responsable produit Loom, sur un blog d’Atlassian.