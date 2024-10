Zoom met de l’IA partout (et parle à l’IA de ServiceNow)

Lors de Zoomtopia 2024, ServiceNow et Zoom ont annoncé l’extension de leur alliance « stratégique » pour intégrer leurs technologies d’intelligence artificielle générative (GenAI) respectives.

Les premières applications arriveront au premier semestre en 2025.

Concrètement, les deux « agents » des deux éditeurs (Now Assist et Zoom AI Companion) vont pouvoir interagir dans plusieurs cas d’usages. L’idée générale est d’extraire des informations des données non structurées de Zoom (Meeting, mails, etc.) pour les ingérer dans ServiceNow et y lancer des workflows.

Un exemple donné lors de Zoomtopia est celui d’une équipe qui démarre une réunion virtuelle au cours de laquelle elle discute d’un projet. L’IA de Zoom peut faire une transcription des échanges, en résumer les points clefs et déterminer les actions à mener après la réunion – dont certaines (ou toutes) peuvent s’inscrire dans un workflow ServiceNow.

Après la réunion, l’IA de Zoom transmet ces informations à l’IA de ServiceNow qui déclenche les flux de travail appropriés, comme la création automatique de tickets et leur attribution aux membres de l’équipe.

Des notifications par e-mail seront ensuite envoyées aux participants avec des informations sur la réunion et un résumé généré automatiquement des livrables post-réunion.

Cette annonce intervient au moment où Zoom lance la deuxième vague de son assistant (pour reprendre une expression de Microsoft) – une version « 2.0 » qui se diffuse dans toutes les briques de la suite de Zoom (du mail aux outils pour call-center, en passant par les applications bureautiques ou la softphonie) et qui ajoute des fonctionnalités plus poussées.

Ce « Zoom AI Companion 2.0 » peut désormais résumer des réunions en temps réel, et générer de manière proactive des tâches pour après la réunion (Zoom Tasks). Deux fonctionnalités au cœur de la synergie avec ServiceNow.

L’agent s’inscrit également dans une logique d’ouverture, puisqu’il peut s’interfacer avec des offres de la concurrence comme Outlook, Office ou Google Docs.

Zoom AI Companion dans la suite Zoom Workplace Zoom AI Companion dans la suite Zoom Workplace

« Notre vision est de créer une plateforme de travail centrée sur l’IA », résume Eric S. Yuan, le fondateur et CEO de Zoom. « C’est bien plus qu’une simple évolution, c’est une refonte complète de notre façon de travailler à l’ère numérique », assure-t-il.

Avec sa déclaration, le CEO de Zoom confirme surtout qu’il ne voit plus sa société comme une simple solution de « visio », mais bien comme une « plateforme » de bout en bout (à la Microsoft 365) et, demain, comme un cockpit pour centraliser toutes les actions des collaborateurs dans des applications tierces (à la Teams, qui permet déjà ce type d’interactions avec ServiceNow).

Parmi les solutions que Zoom permet désormais « d’orchestrer » (sic) via des connecteurs et des API, l’éditeur revendique de nombreux grands noms de l’IT B2B comme Atlassian, Workday, Zendesk, Box, Asana, Hubspot et, donc, ServiceNow.