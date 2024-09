Wolters Kluwer lance une gestion de contrats augmentée par l’IA

La division « Legal & Regulatory » de Wolters Kluwer – le groupe hollandais, également maison mère en France de l’éditeur spécialisé dans la gestion financière CCH Tagetik – a lancé cette année une fonctionnalité infusée à l’intelligence artificielle (IA) dans l’un de ses outils juridiques.

Wolters Kluwer est l’éditeur de Legisway, une « contrathèque » en mode SaaS – une solution pour gérer et centraliser les contrats d’une entreprise. L’IA doit accélérer les processus de révision de ces contrats en permettant aux services juridiques d’interroger, en langage naturel (avec du NLP), leurs bases de documents.

« Grâce à l’IA, nos clients peuvent mieux appréhender les termes des contrats », explique Ken Crutchfield, vice-président et directeur général des marchés juridiques chez Wolters Kluwer Legal & Regulatory aux États-Unis.

Legisway gère également le suivi des obligations contractuelles, la propriété intellectuelle, les biens immobiliers, la gestion des entités et de la conformité, ainsi que les risques juridiques, commerciaux et liés à la réputation. Autant de domaines où l’IA devrait être appliquée dans un avenir proche.

Le légal étant une division particulièrement sensible pour les entreprises, l’éditeur assure que son IA est « responsable, explicable, transparente, sécurisée », qu’elle respecte la confidentialité des données des clients qui l’utilisent, et que son approche reste centrée sur l’humain.

« L’IA ouvre des perspectives de développement passionnantes pour répondre à des besoins [juridiques] qui évoluent », confirme Sergio Liscia, vice-président et directeur général de la division Legal Software chez Wolters Kluwer Legal & Regulatory.

Une IA développée en interne

Techniquement, Legisway est hébergé sur AWS, dans deux instances (une dans l’UE et une autre aux États-Unis).

Quant à l’IA, elle est développée en interne. « Elle provient de l’acquisition de Della AI en 2022 », rappelle Sergio Liscia au MagIT, en soulignant au passage que Wolters Kluwer déploie de l’intelligence artificielle dans ses produits depuis plus d’une décennie.

L’éditeur expérimente également un certain nombre de cas d’usage de l’IA générative, tout en restant « solide et fiable » – deux exigences des professionnels du droit qui ne peuvent accepter la moindre hallucination d’un LLM.

« Les données de nos clients européens sont toutes stockées dans l’Union européenne, avec des clés d’accès auxquelles les fournisseurs n’ont pas accès » Sergio LisciaVice-président et directeur général division Legal Software, Wolters Kluwer Legal & Regulatory

Parmi les autres exigences de ces métiers (et de l’éditeur), la confidentialité figure en bonne place. Ce qui implique, pour les clients européens, une certaine forme d’immunité technologique aux prestataires IT non européens. Sur ce point, le VP l’assure : « les données de nos clients européens sont toutes stockées dans l’Union européenne, avec des clés d’accès auxquelles les fournisseurs n’ont pas accès ».

« Chez Wolters Kluwer, nous adhérons à des politiques strictes en matière de collaboration avec des tiers, en particulier dans le domaine des technologies de l’information », continue Sergio Liscia. « Nous disposons d’une unité mondiale spécialisée qui gère tous les aspects de l’infrastructure et de la sécurité. Ces normes rigoureuses s’appliquent également au développement de nos produits […]. En outre, nos équipes sont certifiées ISO et SOC afin de respecter les processus les plus stricts en matière de traitement des données de nos clients ».