La cabinet de conseils et d’études Forrester vient de publier un rapport sur les dix technologies émergentes qui devraient marquer le monde de l’IT dans les mois à venir. Forrester les classe ces technologies en fonction de l’horizon (court terme, moyen terme, long terme) où elles auront le plus d’impact.

Sans surprise, l’Intelligence artificielle générative (Gen AI) y prend une place importante. Quatre places exactement.

Il y a IA générative… et IA générative

Forrester sépare clairement l’IA générative en trois catégories bien distinctes, les cas d’usage et les bénéfices étant également bien différents :

l’IA générative textuelle (à la ChatGPT),

les algorithme de génération d’image (à la Stable Diffusion ou à la Sora),

et les « Turing Bots », nom maison pour les assistants au développement de code.

L’IA générative textuelle n’est quasiment plus une technologie émergente, mais plus une technologie omniprésente (« from emergence to everywhere »), écrivent les analystes de Forrester).

Sa capacité à « comprendre » les données non structurée en ferait déjà une technologie de choix pour l’analyse de sentiments (retours clients, réseaux sociaux, etc.), la gestion des connaissance, les résumés (de verbatims ou autres), ou la classification automatique de documents. Sans oublier, bien sûr, l’ébauche de textes et / ou de données synthétiques (par exemple en créant de l’ADN).

« Les modèles les plus larges ont des difficultés à être pointus. » Jean-Baptiste BouzigeCEO et co-fondateur d’Ekimetrics

Mais, souligne Forrester, les grands modèles (LLM) vont certainement devoir évoluer vers des modèles plus spécialisés (et plus petits) pour mieux répondre aux besoins de chaque secteur. Effectivement, « les modèles les plus larges ont des difficultés à être pointus », souligne Jean-Baptiste Bouzige, CEO et co-fondateur d’Ekimetrics.

Pour la génération d’images, les usages concernent prioritairement le marketing des grands groupes qui ont des gammes de produits très riches. Pour, par exemple, faire de la publicité personnalisée pour chaque site de vente (comme l’a fait Cadbury’s dans plus de 130.000 magasins).

Forrester rappelle au passage que L’Oréal a fait un partenariat direct avec NVIDIA pour son « Gen AI Content Lab » et que Coca Cola a déjà investi plus d’un milliard de dollars dans les outils de Gen AI de Microsoft. Les risques de la génération d’images et de films restent cependant aussi très importants (Deep fake, violation de copyright, images erronées, etc.), avertit Forrester.

La frontière entre ces deux formes d’IA tend à se réduire avec l’IA « multimodale » mais les bénéfices et les personnes concernées restent encore distincts.