Stockage : Toshiba lance enfin ses disques durs de 24 et 28 To

Toshiba, le No 3 des disques durs, derrière Seagate et Western Digital, annonce à son tour des modèles de haute capacité. Son catalogue comprend ainsi un modèle MG11 conventionnel de 24 To et un MA11 en technologie SMR de 28 To. Seagate avait été le premier à proposer de tels caractéristiques, il y a pratiquement un an, avec les disques respectifs Exos X24 et X28. Western Digital l’avait suivi en fin d’année dernière avec les UltraStar DC HC580 (24 To) et HC680 (28 To SMR). Jusque-là, Toshiba proposait au mieux un modèle conventionnel MG10F de 22 To.

Les MG11 et MA11sont au format 3,5 pouces, ils tournent à une vitesse de 7200 RPM, sont remplis d’hélium et intègrent un cache de 1 Go de NAND. Cette dernière caractéristique leur permet d’atteindre la vitesse de transfert maximale de 309 Mo/s, là où les disques de Seagate et de Western Digital, dont le cache n’est que de 512 Mo, plafonnent à 285 Mo/s et 298 Mo/s, respectivement.

Les disques de Toshiba utilisent de surcroît un dispositif exclusif FC-MAMR à base de micro-ondes qui fiabilise plus qu’ailleurs l’écriture des flux magnétiques sur leurs plateaux.

Le MG11 se connecte à son serveur hôte soit via une connectique SATA 6 Gbit/s, soit via une connectique SAS 12 Gbit/s. Le MA11 n’offre qu’une connectique SATA 6 Gbit/s. Sa vitesse de lecture/écriture est donc deux fois moindre que celle du MG11 : environ 150 Mo/s.

Pour mémoire, la technologie SMR consiste à serrer les pistes les unes contre les autres au point qu’elles se superposent. Permettant d’augmenter la capacité de 4 To, le SMR présente le défaut d’empêcher l’écriture sur une piste aléatoire, car il faudrait aussi réécrire toutes les pistes suivantes qui se superposaient sur elle. En pratique, les disques SMR sont plutôt conçus pour héberger des sauvegardes qui s’écrivent les unes après les autres au fil des jours.

D’ici à quelques semaines, Seagate devrait être le premier à mettre sur le marché les disques durs de la génération suivante : 30 To pour le modèle conventionnel et 32 To pour le modèle SMR.