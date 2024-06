Stockage : Western Digital lance des disques « dédiés à l’IA »

Le fabricant de disques durs et SSD Western Digital se lance dans la production de modèles spécifiques aux différents traitements qu’il croit identifier dans le cadre des applications d’intelligence artificielle.

Ces traitements sont 1/ l’archivage ou le stockage des données sources, 2/ la préparation et l’ingestion de données, 3/l’entraînement des modèles d'IA, 4/ la mise en cache de données fonctionnelles, 5/ l’inférence et 6/ la génération de nouveaux contenus.

Western Digital propose les nouveaux disques durs capacitifs et peu chers Ultrastar HC680 (28 To) et HC690 (30 To) pour les étapes 1 et 6, le SSD Ultrastar DC SN861 excessivement rapide pour l’étape 2 et des SSD QLC Ultrastar DC SN655 avec de nouvelles capacités de 32 et 64 To pour tout le reste.

Spécialiser les disques selon les traitements Ces modèles auront des caractéristiques, des prix et des positionnements particuliers qui devraient éviter aux entreprises la difficulté de résoudre des goulets d’étranglement incompréhensibles. Goulets d’étranglement qui seraient apparus quand ces entreprises ont choisi une seule solution de stockage pour l’ensemble de leurs projets d’IA. « En 2023, les entreprises ont compris qu’elles devaient investir dans certains nouveaux processeurs et certains GPUs pour exécuter les nouveaux traitements de l’IA. Mais, dans de nombreux cas, elles se sont rendu compte que le stockage ne suivait pas », commente Joseph Unsworth, analyste chez Gartner, qui se félicite de l’annonce de Western Digital. « Et pour cause : en IA, la performance repose, là, sur le fait de charger les données directement dans la mémoire très rapide des GPUs et, là, sur le fait qu’un très grand nombre de données soit accessible. Aucun disque se faire tout cela à la fois », ajoute-t-il. « En fait, de la même manière qu’il faut à présent sélectionner tel ou tel modèle de processeur pour avoir les bonnes performances et les bons prix selon les traitements d’IA que l’on veut effectuer, il apparaît qu’il faut aussi sélectionner les bons disques selon les cas », confirme Jeff Janukowicz, analyste chez IDC.