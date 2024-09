Un « mariage » de raison entre NetSuite et Salesforce

Si NetSuite a principalement axé son discours sur l’intégration de l’IA dans ses produits, l’audience de SuiteWorld 2024 a semblé plus attentive à l’annonce de NetSuite Connector for Salesforce. Pour l’instant prévu aux États-Unis d’ici à douze mois, ce connecteur s’appuyant sur l’iPaaS Oracle Integration Cloud est affublé d’une interface « self-service » qui permettra de charger des facteurs, des preuves de paiements, des montants dus dans Salesforce. Oracle NetSuite et Salesforce ont également prévu un mécanisme de change data capture (CDC) entre les données contenues dans Salesforce et NetSuite.

Simplifier la synchronisation des données entre Salesforce et NetSuite « Il y a 26 ans, Marc Benioff [cofondateur et PDG de Salesforce, N.D.L.R] a participé à ma cérémonie de mariage à Sydney. Aujourd’hui, toutes ces années plus tard, nous marions enfin Salesforce et Netsuite », lance malicieusement Evan Goldberg, fondateur et EVP d’Oracle NetSuite. « Ce nouveau connecteur synchronise automatiquement l’inventaire de vos clients, les commandes clients et les données financières entre vos environnements Netsuite et Salesforce, éliminant ainsi la saisie fastidieuse de données ou le passage d’un système à l’autre ». Aujourd’hui, la filiale d’Oracle revendique plus de 40 000 clients, 83 membres du classement Forbes 100. Les logiciels de NetSuite sont déployés sur 36 data centers répartis dans 17 régions cloud OCI. Même si l’entreprise se concentre davantage sur les ETI, il est évident que les clients communs entre NetSuite et Salesforce sont nombreux. Jusqu’alors, les clients des éditeurs d’un ERP cloud et du géant du CRM passaient par des outils d’intégration tiers ou des jonctions batch. Le résultat est plus ou moins heureux, selon les porte-parole de NetSuite. Pour autant, certains acteurs, dont Breadwinner, Celigo ou encore Boomi, se sont illustrés dans l’intégration entre les solutions des éditeurs.