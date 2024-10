ERP : Acumatica lance ses verticaux (et dévoile une nouvelle interface)

PGI – Présentée mercredi, la mise à jour semestrielle de la plateforme ERP en mode SaaS d’Acumatica (la 2024 R2) a permis à l’éditeur de présenter, en avance de phase, une nouvelle interface utilisateur, prévue pour 2025. Cette version arrive avec 350 fonctionnalités et des verticaux pour plusieurs secteurs (Construction, Distribution, Fabrication, Vente au détail).

L’édition Professional Services, dévoilée lors du Acumatica Summit 2024 en février, sera disponible plus tard en octobre. Elle s’adressera aux sociétés d’ingénierie, aux architectes, aux cabinets de conseil et aux sociétés de services informatiques. Ses fonctionnalités permettront une comptabilité adaptée aux projets, la facturation par étapes ou encore la gestion de projets et de ressources.

Par exemple, l’édition Construction propose désormais la création de factures pro forma à la demande. L’édition Manufacturing inclut une nouvelle feuille de calcul pour estimer les coûts de plusieurs quantités dans une seule feuille. L’édition Distribution automatise la détection d’anomalies et l’analyse des marges des commandes clients avec des algorithmes d’intelligence artificielle . Et l’édition Retail prend désormais en charge les processus de retour et de remboursement sur Amazon.

Jeremy Larsen insiste par ailleurs sur la vision à long terme d’Acumatica. Une vision qui mélange ajouts fonctionnels métiers et technologies avancées – comme l’intelligence artificielle et le Machine Learning .

Qu’en pensent les analystes IT ?

Les verticaux – les packages adaptés à chaque industrie – sont particulièrement importants pour les PME et les ETI. Ces entreprises n’ont, en effet, souvent pas les ressources pour personnaliser leurs ERPs.

Reste à savoir si ce que propose Acumatica – qui écoute ses clients – correspond bien à ce que ceux-ci attendent de lui, souligne Robert Kramer, analyste chez Moor Insights & Strategy.

La refonte de l’UI est également bien accueillie. Y compris dans son timing progressif et sans précipitation.

Cette nouvelle interface est destinée à rendre l’ERP plus ergonomique et plus intuitif. « Acumatica a fait le nécessaire pour cela », estime Robert Kramer. « La plupart des éditeurs d’ERP – y compris Oracle NetSuite – qui a fait grand cas de Redwood, [doivent améliorer l’UX], car ces systèmes sont très compliqués ».

« Acumatica avance progressivement, sans chercher à anticiper les besoins de ses clients », ajoute Joshua Greenbaum, directeur d’Enterprise Applications Consulting. Ce pragmatisme laisse plus de contrôle sur la manière d’upgrader et de déployer cette nouvelle UX. Une approche qui irait d’ailleurs au-delà de l’UX.

« Avec la 2024 R2, il y a une grande flexibilité sur la mise à niveau. Vous pouvez upgrader une partie de votre entreprise et garder d’autres parties sur l’ancienne version », apprécie Joshua Greenbaum. « C’est vraiment important, car la gestion du changement est un véritable casse-tête, et particulièrement pour les petites et moyennes entreprises ».

Enfin, l’exploration de l’IA et du ML – notamment dans les verticaux – est perçue par Robert Kramer comme une nécessité pour rester dans la course face aux géants de l’IT comme Oracle (NetSuite) et Microsoft (Dynamics), qui ciblent également les PME et les ETI.

En 2019, Acumatica a été racheté par le fonds d’investissement EQT Partners, qui possède aussi l’ERP suédois IFS. Cet actionnaire devrait lui donner à la fois les ressources et le temps pour faire évoluer ses offres.

En plus de NetSuite et de Dynamics, Acumatica se positionne en concurrent de Sage (Intacct), d’Epicor et d’acteurs plus « locaux » comme les Français Divalto ou Forterro (éditeur de Sylob).

En France, Acumatica a passé un accord d’exclusivité à long terme avec Cegid..