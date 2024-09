Le CTO de SAP part après un « comportement inapproprié »

Le renouvellement de la direction de SAP se poursuit. Cette fois, c’est le directeur technique, Juergen Mueller, également membre du conseil d’administration, qui part après plus d’une décennie de service. Et quelques mois seulement après avoir prolongé son contrat de trois ans.

Juergen Mueller et SAP se sépareront le 30 septembre sur un accord mutuel. Le catalyseur de cette décision provient d’un « comportement inapproprié ». SAP n’a pas fourni d’informations supplémentaires sur ce « comportement ».

« Je souhaite évoquer un incident survenu lors d’un événement passé de l’entreprise, au cours duquel mon comportement a été inapproprié », confesse Juergen Mueller dans un communiqué. « Je regrette d’avoir été irrespectueux et je m’excuse sincèrement auprès de toutes les personnes affectées. Je reconnais que mon comportement à ce moment-là ne reflétait pas les valeurs de SAP. J’en assume l’entière responsabilité et je pense qu’il est préférable pour l’entreprise que je quitte mes fonctions. Je souhaite à l’équipe de continuer à connaître le succès. ».

Un des principaux artisans de BTP et du « clean core »

Le départ de Jurgen Mueller intervient un mois après ceux de Julia White, responsable du marketing et des solutions, et Scott Russell, responsable des ventes, effectifs depuis la fin du mois d’août.

SAP avait qualifié ces deux départs de « transition stratégique » pour rationaliser son conseil exécutif et se concentrer sur une « stratégie axée sur les suites et l’IA ». Le départ du CTO ne s’inscrit en revanche pas dans cette « transition » puisqu’il en était un des principaux artisans.

Jurgen Mueller avait en effet rejoint SAP en 2013 en tant que responsable de l’Innovation Center Network de l’éditeur avant de prendre le poste de directeur de l’innovation en 2016. Il avait ensuite été promu CTO et au conseil exécutif en 2019. En tant que directeur technique, Jurgen Mueller a joué un rôle majeur dans le développement de la Business Technology Platform (BTP), l’environnement de développement et d’intégration de SAP, aujourd’hui utilisé par plus de 23 000 clients, selon l’entreprise. Il a également été l’un des principaux promoteurs de la stratégie « clean core », qui vise à inciter les clients de SAP à revoir en profondeur leurs systèmes SAP pour revenir au code standard avant de migrer vers S/4HANA Cloud.

SAP estime que BTP et le clean core sont essentiels pour que les clients puissent tirer profit du cloud et des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle générative.

Christian Klein, PDG de SAP, reprendra la majeure partie du Technology and Innovation Board, anciennement dirigé par Jurgen Mueller, jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé.

Jurgen Mueller supervisait également l’équipe Global Security and Cloud Compliance. Cette dernière rejoindra le Customer Services and Delivery Board sous la direction de Thomas Saueressig, également membre du conseil d’administration.