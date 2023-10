Cloud de confiance : pourquoi l’USF pousse-t-elle les options S3NS et Bleu auprès de SAP

Pour les adhérents de l’USF, l’association des utilisateurs francophones de SAP, la question du passage au cloud demeure. La plupart d’entre eux considèrent des enjeux techniques et métiers, et se posent des questions concernant la valeur ajoutée des solutions proposées par SAP dans le cloud.

Toutefois, un certain nombre d’acteurs, notamment les organisations des services et du secteur publics, ainsi que certains acteurs régulés doivent se préparer à prendre en charge des obligations supplémentaires.

Ceux-là sont soumis à des réglementations en matière de protection de données et de sécurité qui rend la migration vers le cloud plus complexe.

Quand OVHcloud annonce l’offre SAP HANA On Private Cloud , la déclinaison SecNumCloud concerne l’infrastructure hyperconvergée établie sur des serveurs animés par les middlewares VMware, mais pas la base de données in-memory et encore moins les logiciels SAP déployables en BYOL (Bring Your Own Licence).

« OVHcloud fait partie des acteurs les plus avancés dans le cadre de l’architecture SecNumCloud », illustre Frédéric Bernard, vice-président de la commission secteur public pour l’USF et responsable adjoint des applications de gestion au sein de l’Assemblée nationale.

En France, le référentiel SecNumCloud, presque dix ans d’âge, doit répondre aux exigences de l’ANSSI et du gouvernement en matière de sécurité, de confidentialité des données et de souveraineté.

L’USF soutient les candidats S3NS et Bleu

En attendant, l’entente entre l’USF et SAP semble davantage porter sur le soutien commun à Bleu, issu du partenariat entre Orange et Capgemini autour des technologies Azure, et S3NS (la structure montée par Thales avec Google sur la base des infrastructures GCP). Cette option semble plus aisément défendable auprès des dirigeants allemands et américains de SAP. Les adhérents appellent d’ailleurs de leurs vœux l’intégration de Bleu et de S3NS dans l’offre de facilitation de migration RISE with SAP.

« L’idée, c’est qu’au niveau de l’USF l’on porte un peu plus clairement le besoin de voir ces deux-là [S3NS et Bleu] accéder au monde RISE with SAP », lâche Gianmaria Perancin, président de l’USF et du SUGEN. Des discussions seraient prévues entre le SUGEN et les dirigeants de SAP, pour évoquer les possibilités concernant ces acteurs qui s’appuient sur les technologies de Google Cloud et d’Azure. Olivier Nollent, PDG de SAP France, se refuse à commenter les propos du président de l’USF, considérant que l’on touche « à des aspects confidentiels de la feuille de route » SAP.

« SAP souhaiterait avoir à se conformer à une seule norme européenne. C’est ce point qui décale notre choix de cloud souverain en France, comme c’est le cas pour certains de nos partenaires et concurrents », préfère rappeler le PDG de SAP France. Il justifie cette décision par les coûts que représenterait le fait de passer les certifications de sécurité européennes pour l’ensemble de la pile logicielle SAP, dont les normes C5 en Allemagne, ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en Espagne et SecNumCloud en France. « À chaque fois que nous devons valider de nouvelles solutions, il y a des coûts associés qui sont non négligeables », déclare Olivier Nollent.

À partir de 2020, SAP a passé 29 audits C5 pour plusieurs de ses produits, dont S/4HANA Cloud, SuccessFactors et Converged Cloud. L’accès aux rapports d’audits est soumis à la signature d’un accord de confidentialité. L’éditeur allemand liste également 3 certifications ENS, dont une de niveau moyen pour SuccessFactors et deux autres de niveau moyen et haut pour SAP Enterprise Cloud Services.

Pour l’heure, ce n’est pas SAP qui fait les efforts pour déployer ses middlewares et logiciels sur les clouds qualifiés SecNumCloud. C’est OVH et ses partenaires, dont Sopra Steria.