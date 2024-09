IA générative : Salesforce Ventures continue à investir malgré les défis

Salesforce Ventures a annoncé un fonds supplémentaire de 500 millions de dollars consacré à l’intelligence artificielle. Il avait déjà annoncé un investissement de deux fois 250 millions de dollars au cours de ces dix-huit derniers mois. Selon TechCrunch, le VC a investi près de 5 milliards de dollars depuis son lancement en 2009.

Le fonds de Salesforce a déjà investi dans 24 startups spécialisées dans l’IA, dont Anthropic, Cohere, Mistral AI, Hugging Face, Runway ou encore TogetherAI.

« Nous investissons dans les logiciels d’entreprise et nous cherchons à générer d’excellents rendements financiers ainsi qu’un impact positif démontrable et mesurable pour les personnes et la planète », affirme Claudine Emeott, partenaire investisseur à impact chez Salesforce Ventures, lors d’un panel réservé à la presse lors de la conférence Dreamforce. Celui-ci réunissait des porte-parole de Salesforce et de deux startups ayant bénéficié des fonds du groupe, Anthropic et TogetherAI.

« Nous considérons l’IA comme une formidable opportunité de catalyser le changement à un rythme plus rapide dans les secteurs dans lesquels nous investissons, qui vont des technologies du climat et de l’éducation à l’inclusion financière et à la santé numérique ».

Investir dans de petits modèles, spécifiques à un domaine Voilà pour le beau discours. Outre le fait que le fonds d’investissement espère en tirer un retour sur investissement, il s’agit aussi de supporter les bonnes startups dont les solutions peuvent bénéficier à Salesforce, à ses clients et à l’ensemble de l’écosystème, de préférence en respectant une certaine éthique et en étant responsable. « Nous pensons nous concentrer sur le financement d’entreprises développant des modèles plus petits qui nécessiteront moins de GPU, des modèles verticalisés, spécifiques à un domaine et des outils aidant les modèles et les agents à être plus efficace », précise John Somorjai, Chief Corporate Development & investments Officer chez Salesforce Ventures, lors d’une autre réunion préparatoire. Le dirigeant met là en avant les intérêts du groupe. Alors qu’il cherche à déployer l’IA générative chez ses clients, Salesforce veut maîtriser les agents et proposer à ses clients des solutions qui répondent aux exigences de leur secteur. Les grands modèles de langage sont entraînés sur de grands volumes de données. Ils peuvent être fine-tuné pour des usages spécifiques. L’entité R&D de Salesforce entraîne certains petits modèles ou ce qu’elle appelle des Large Action Models (ou LAM), des LLM entraînés pour accomplir des tâches ou des actions. Pour autant, il est peu probable que Salesforce AI Research travaille sur des projets en dehors des enjeux d’un éditeur de logiciels habitués à traiter des données clients et marketing. Très clairement, l’entraînement de LLM spécifiques à un domaine d’expertise de ses clients (par exemple, la santé, l’automobile, etc.) n’est pas sa priorité. Ce travail incombe aux partenaires. Dans un même temps, Marc Benioff, cofondateur et CEO de Salesforce était le porte-drapeau d’un nouveau slogan « Don’t DYI your AI », reprenant par la même occasion le fameux symbole du logo « No Software ». Techniquement, Salesforce privilégie des techniques RAG avancées, du Chain of Though, de l’ingénierie de prompt et d’autres éléments qu’il préfère garder secrets. Il faudra donc, selon ces logiques, que des startups se spécialisent de l’entraînement de LLM adaptés aux besoins des grands secteurs industriels. Reste à trouver des données pertinentes… que les entreprises ne sont pas forcément prêtes à léguer. Celles-là préféreraient faire le travail elles-mêmes, selon Vipul Ved Prakash, cofondateur et CEO de Together AI. « Nous observons une approche hybride qui implique souvent la combinaison de modèles standards et d’autres fine-tuné avec des données propriétaires », affirme-t-il. « Nous pensons que l’open source jouera un rôle majeur dans le développement de l’IA. Cela donne aux utilisateurs beaucoup plus de contrôle sur la manière dont ils peuvent les modifier, les adapter et les exécuter dans leurs environnements privés et sécurisés », ajoute-t-il. Un avis partagé par Anthropic.

L’écosystème de l’IA pétille, mais il n’y a pas de bulle Peu importe, Salesforce Ventures et les porte-parole de startups comme Together.ai et Anthropic sont persuadés qu’il n’y a pas de bulle de l’IA. Pas encore. « Je pense que nous n’en sommes qu’au début. Je ne crois pas que nous soyons proches d’une situation de bulle », résume Kate Earle Jensen, Head of Revenue chez Anthropic. « Je pense que nous n’en sommes qu’au début. Je ne crois pas que nous soyons proches d’une situation de bulle ». Kate E. JensenHead of revenue, Anthropic Il y aurait donc un bel avenir pour l’IA générative du fait de la promesse d’un déploiement à l’échelle et des trous dans la raquette à combler. Il y a tout de même un hic. Pour le moment, les investisseurs et les startups ont bien du mal à porter fièrement la casquette « éthique et responsable ». Malgré leurs efforts, les LLM demeurent des machines à halluciner qu’il faut tenter de contrôler par des moyens externes. Ce serait d’ailleurs un sujet sous-estimé, selon Kate Earle Jensen. « Je prêche pour ma paroisse, mais je pense que l’aspect sécurité de tout cela est largement sous-estimé », affirme-t-elle. « À mesure que ces modèles deviennent plus autonomes, il sera de plus en plus crucial de comprendre comment ils prennent leurs décisions, en particulier lorsqu’ils seront utilisés dans des domaines critiques ». Pour rappel, Anthropic est l’un des acteurs les plus influents dans la limitation des hallucinations à l’entraînement. Sa méthode a fortement inspiré les autres acteurs du marché dans leur travail de mitigation des biais. D’ailleurs, Kate Jensen assure que l’une des missions en cours d’Anthropic est de casser l’effet boîte noire des LLM. « Nous travaillons sur l’interprétabilité. Non seulement nous voulons comprendre comment un modèle a pris une décision, mais idéalement pouvoir ajuster certains aspects très spécifiques du modèle pour s’assurer que les résultats sont exactement conformes à vos intentions », affirme-t-elle. Les premiers travaux rassureraient les clients de la startup.