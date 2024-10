Cloud Temple accueille WatsonX

IA et Cloud souverain – Cloud Temple, un des cloudistes français qualifiés SecNumCloud, a annoncé ce jeudi 3 octobre qu’IBM watsonX.ai était désormais disponible dans son infrastructure (PaaS).

La solution combinée permettra de déployer des applications d’intelligence artificielle dans un environnement « souverain » – c’est à dire non soumis à des droits extraterritoriaux qui peuvent être instrumentalisés par des services de renseignement étrangers à des fins de guerre économique.

Pour mémoire, WatsonX est une plateforme logicielle qui permet de déployer des modèles d’IA dans des environnements cloud (publics ou privés) ou sur site. Elle propose 25 modèles, dont plusieurs de Google, de Meta et depuis juillet de Mistral (sans oublier, évidemment, ceux d’IBM).

Elle propose également des outils de gouvernance, d’auditabilité et d’explicabilité des données et des algorithmes (IBM watsonx.governance).

Une demande des clients de Cloud Temple

« Le logiciel WatsonX.AI n’est pas certifié par l’ANSSI, mais il s’exécute au sein d’une bulle SecNumCloud, aux côtés des données du client », résume Christophe Lesur. « WatsonX.AI est une plateforme d’IA qui fonctionne dans un environnement qualifié SecNumCloud et qui s’exécute au-dessus d’un PaaS Openshift qualifié ». Le DG de Cloud Temple souligne par ailleurs que « la notion de Large Language Model qualifié SecNumCloud n’a pas vraiment de sens ».

Cette offre s’inscrit en tout cas dans la même lignée que celle lancée en partenariat par Outscale et Mistral. Ou avec la même philosophie que celle entre Orange Business et LightOn – à la grosse différence que cette dernière se veut plus clef en main/SaaS.

Cette offre de Cloud Temple et d’IBM émanerait de la demande de plusieurs clients de Cloud Temple. « Principalement de l’environnement financier dans le secteur public », précise Christophe Lesur.