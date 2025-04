NumSpot : les « fondations » de la PaaS souveraine sont disponibles

Cette semaine, NumSpot a annoncé le lancement de ses premiers environnements de production. L’entreprise née du rapprochement de Dassault Systèmes, la Banque des territoires, Bouygues Telecom et Docaposte a réussi à tenir les délais annoncés en novembre dernier.

Plus spécifiquement, NumSpot offre une console permettant d’accéder à certains services IaaS d’Outscale (filiale cloud de Dassault Systèmes), un service Kubernetes managé maison (complémentaire de l’offre OKS d’Outscale), Red Hat OpenShift Container Platform et une DBaaS PostgreSQL. La prise en charge de l’infrastructure as code, d’un ensemble de technologies réseau (VPC, IP publiques, VPN, Directlink, Load Balancer), d’une offre de stockage (Snapshots, stockage objet et en mode bloc) et un IAM sont disponibles.

Outre ces aspects techniques, en novembre dernier, Numspot cherchait son futur dirigeant. Officialisée en janvier, sa prise de fonction effective date du mois de mars. C’est Éric Haddad, ex-vice-président chez IBM France, passé par des postes similaires chez Google Cloud et Microsoft qui a pris ce rôle. « J’ai eu un coup de cœur », affirme le président exécutif de NumSpot auprès du MagIT. « J’ai vraiment eu envie de conduire ce projet. La transition s’est faite très naturellement, ne serait-ce que parce que j’étais en contact direct avec les représentants des actionnaires depuis plusieurs semaines ».

NumSpot tient les délais annoncés Le fournisseur ne revendique pas plus de clients qu’en novembre 2024. Ses porte-parole évoquaient une quarantaine de primoadoptants. Un chiffre confirmé par Éric Haddad. « C’est déjà un bel acquis. Cela nous a permis d’avoir beaucoup de retours en matière d’usage, de fonctionnalités, de projection sur la feuille de route. Nous avons la chance d’avoir une conversation assez régulière avec ses clients », assure-t-il. Pour l’heure, la majorité des preuves de concept et des MVP concernent des projets liés à la gestion de données et l’IA. Les services attendus prochainement, potentiellement une DBaaS MongoDB, une couche de cache « Redis Like » ou encore des services Pub/Sub, confirme cette orientation sur le traitement de données. Il faut dire que le mode d’accès à la plateforme est fonction d’un formulaire disponible depuis le site Web de NumSpot. Il n’est pas encore possible d’ouvrir directement un compte. D’autres services seront annoncés en fin d’année, tandis que le fournisseur ne ferme pas la porte à des services SaaS proposés par des tiers. « Je pense qu’en novembre prochain, nous aurons davantage d’éléments de la feuille de route à partager », indique le président exécutif. Ces clients sont principalement des administrations, des OIV (Opérateurs d’Importance Vitale) et OSE (Opérateur de Services Essentiels), des banques, des assurances et des experts de soins de santé. « Ces entreprises, ces administrations, à ma connaissance, ont assez peu poussé leur migration vers le cloud », évalue Éric Haddad. « En proportion, l’essentiel de leur parc est sur des clouds privés, dans le meilleur des cas, et très souvent sur des centres de données d’entreprise assez classiques », poursuit-il. « Je crois qu’aujourd’hui, s’ils ont la possibilité d’avoir une vraie plateforme de service qui garantit cette souveraineté, et potentiellement qui est un cloud de confiance, les freins à la migration vers le cloud se lèveront naturellement ».

Un premier niveau de qualification SecNumCloud espéré début 2026 Éric Haddad fait bien la distinction en cloud souverain – dont les services sont de droit français et hébergés en France ou en Europe – et cloud de confiance. Pour rappel, cette seconde appellation est liée à l’obtention de la qualification SecNumCloud auprès de l’ANSSI. Bien que NumSpot s’appuie sur des instances Outscale couvertes par la qualification SecNumCloud 3.2, le fournisseur de services doit tout de même obtenir le précieux sésame pour sa couche IaaS. Plus précisément, il s’agit de qualifier « l’encapsulation des services d’infrastructure [Outscale] dans la console NumSpot », signale Éric Haddad. Pour l’instant, le fournisseur dit avoir atteint le jalon 1, c’est-à-dire qu’il a mis en place, en collaboration avec l’ANSSI, une stratégie d’évaluation. Le Jalon 2, la mise en œuvre de l’évaluation initiale, devrait avoir lieu au second semestre 2025. « Si tout se passe bien et si l’ANSSI nous l’accorde, nous pourrions obtenir la qualification dès le début de l’année 2026 », estime le dirigeant. Les services de type PaaS –, Kubernetes, OpenShift, les bases de données managées – seront qualifiés dans un second temps. Un seul précédent peut être pris pour exemple : celui de Cloud Temple. L’hébergeur avait profité du renouvellement de sa qualification pour y inscrire sa PaaS OpenShift. « C’est ce que nous sommes en train de faire. Nous préférons y aller par couche », confirme Éric Haddad.