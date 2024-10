OpenAI ouvrira son premier bureau européen à Paris

OpenAI, l’éditeur d’intelligence artificielle générative derrière ChatGPT, a confirmé aujourd’hui l’ouverture prochaine d’un bureau à Paris. Son premier sur le Vieux Continent.

« La présence d’OpenAI en France permettra de mieux collaborer avec les développeurs, les entreprises et les organisations civiles françaises, aidant ainsi davantage de personnes, d’entreprises et la société à tirer parti des avantages de l’IA », vante le même communiqué.

Depuis le 29 août, OpenAI était présent en France avec une Société par actions simplifiée (à associé unique) et une domiciliation commerciale au 95 rue de la Boétie (adresse parisienne qui « héberge » plusieurs dizaines d’entreprises et un WeWork).

Un objectif aussi politique

« L'ouverture du bureau d'OpenAI à Paris témoigne de l'attractivité de la France et de la qualité de nos talents et chercheurs. » Clara ChappazSecrétaire d’Etat chargée de l’intelligence artificielle et du numérique

OpenAI voit également la France comme un vivier de talents très intéressants pour l’IA. Un vivier dans lequel il a d’ailleurs déjà pioché avec Olivier Godement, son Head of API Product, et Romain Huet, son Head of Developer Expérience, qui étaient de passage à Paris en mai lors d’un évènement pour les développeurs et les startups.

Dans le même temps, l’éditeur a annoncé un partenariat avec Simplon, l’organisation de formations dans le numérique qui deviendra le tout premier européen à rejoindre son programme OpenAI Academy.

La présence d’OpenAI en France a également un objectif politique. L’éditeur américain parle « d’engagement constructif avec le gouvernement français ».

Le message a été reçu avec bienveillance par les hautes autorités du pays. « L’ouverture du bureau d’OpenAI à Paris témoigne de l’attractivité de la France et de la qualité de nos talents et chercheurs », s’est ainsi réjouie Clara Chappaz, secrétaire d’État chargée de l’intelligence artificielle et du numérique.

« Ce choix reflète le dynamisme croissant de notre écosystème français d’intelligence artificielle, que nous voulons positionner comme un des leaders mondiaux », ajoute-t-elle avec satisfaction.

Ce même objectif politique explique a priori que le deuxième bureau d’Open AI en Europe est prévu à Bruxelles.

La date de l’ouverture de ces deux bureaux – « plus tard cette année » (sic) – n’a pas été précisée. OpenAI prévoit en tout cas déjà d’organiser à Paris un « Executive Summit » pour les dirigeants d’entreprises et les partenaires.