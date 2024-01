BI : la Branche Services Courrier Colis de La Poste change le moteur, pas la carrosserie

La branche Services Courrier Colis (BSCC) de La Poste est l’une des entités les plus impactées par la transformation du groupe. En 2021, le groupe a lancé un plan stratégique intitulé « La Poste 2030, engagée pour vous ».

« Nous vivons une baisse structurelle du courrier. Nous avons expédié six milliards de plis cette année, contre 18 milliards en 2008 », justifiait Éric Brun, directeur Programme Data Branche Services Courrier Colis chez La Poste, lors du Snowflake World Tour au début du mois d’octobre 2023 à Paris.

En revanche, le volume de colis a fortement augmenté. « Nous sommes également de mettre en place de nouveaux services comme le portage de médicaments et tout ce qui concerne le portage à domicile ».

Ce plan tient sur sept piliers, à savoir : la satisfaction client et la qualité de service, la multiplication des points de présence, la transformation écologique, l’agilité organisationnelle, l’ambition d’être une entreprise à mission, la croissance internationale, et la transformation numérique.

En sus de ses enjeux métier, la direction du programme Data de la BSCC doit faire avec les contraintes du SI. Elle avait déjà refondu sa plateforme BI et consolidé ses entrepôts de données vers SAP BW/4HANA et Cloudera sur site entre 2017 et 2021 . À la fin du projet, se posait déjà la question d’un déport sur le cloud alors que le système permettait déjà de traiter 10 milliards d’événements par mois sur les périodes de pics.

Ces données ne doivent pas non plus être dédupliquées. Les responsables de données au sein de la BSCC doivent aussi préparer des produits à valeur ajoutée, par exemple de l’analyse de qualité de services.

« C’est très important. Nous avons beaucoup de BU, des directeurs de BU par offre. Nous avons une unité responsable de la qualité de services et qui est en contact avec l’Arcep. Nous avons aussi un enjeu de mettre d’accord toutes les BU d’accord sur des indicateurs, une définition, un calcul et de déployer les KPI pour tous les utilisateurs », affirme Éric Brun.

Le FinOps comme sacerdoce

Or cette infrastructure ne pouvait suivre l’évolution du SI événementiel qui enregistre près de 80 milliards d’événements supplémentaires par an, soit quelque 40 téraoctets de données annuels. De plus, le coût du stockage était déjà un problème à la fin de l’année 2020.

Le passage au cloud devenait inévitable, selon Éric Brun. « Il y a des enjeux de connectivité avec les briques existantes. Le FinOps est omniprésent dès la mise en place : avoir la bonne valeur pour le produit par rapport à la valeur pour le terrain », liste-t-il. « Il faut aussi faire avec le time to market, disposer d’un système élastique capable de supporter des pics de charge importants sur des périodes courtes et de revenir à un cycle nominal, par exemple pendant la période estivale où il y a moins d’enjeux ». Les équipes en interne devaient aussi monter en compétences.

De plus, les données sont actualisées environ toutes les 15 minutes (en « pseudo-temps réel ») et doivent être accessibles par 5000 utilisateurs. « En fonction du cycle de vie à six heures du matin, nous avons d’énormes pics de connexion et cela se lisse au cours de la journée », évoque Éric Brun.

La BSCC a fait appel à Capgemini pour adapter son architecture de données à ce paradigme. Après une identification des usages et une projection des coûts, les équipes de l’ESN. « Très rapidement, au bout de deux mois, nous avons posé une architecture et des briques de plateforme. Nous avons un asset chez Capgemini qui nous a permis de créer la plateforme à l’aide de composants d’infrastructure as code et des connecteurs pour collecter les données en temps réel », assure Arnaud Rover, CTO Office France et Lead Data Architect Snowflake chez Capgemini.

Cette méthode et ces outils ont permis de déployer un MVP prenant en compte les données émises par des topics Apache Kafka. La BSCC a « standardisé des ontologies en faisant en sorte que l’ensemble des applications publient des événements dans Kafka à destination des autres applications », relate Arnaud Rover.