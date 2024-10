SAP : Intelligent Spend passe à l’intelligence générative

SAP a présenté cette semaine de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle générative (GenAI) qu’il a ajoutées à ses applications de gestion des dépenses via son copilote, Joule.

SAP a également mis en avant de nouveaux services dont les buts seront de favoriser l’adoption de Ariba et d’aider les fournisseurs à se faire connaître sur le SAP Business Network (le réseau qui met en relation fournisseurs et acheteurs).

Dévoilées lors de la conférence « SAP Spend Connect », les fonctionnalités ciblent des processus très courants au sein du Intelligent Spend Group (la famille de produits de SAP qui regroupe Ariba, pour les approvisionnements, Fieldglass, pour la gestion de la main-d’œuvre externe, Concur, pour les voyages et les notes de frais, ainsi que le SAP Business Network).

Selon l’éditeur, ces ajouts augmenteront la productivité et offriront une meilleure visibilité dans l’ensemble de la suite de gestion des dépenses.

« Nous poursuivons notre aventure en matière d’IA générative au sein de l’Intelligent Spend Group et du Business Network en intégrant des capacités de GenAI dans l’ensemble du monde source-to-pay », résume Manoj Swaminathan, chief product officer et CTO de l’Intelligent Spend et le Business Network, lors d’un échange avec les rédactions de TechTarget (dont fait partie LeMagIT).

Joule, qui a été lancé l’année dernière par SAP et qui est en train d’être intégré dans le portefeuille de produits cloud de SAP, couvrira 80 % des activités les plus populaires dans les applications de gestion des dépenses, chiffre Manoj Swaminathan.

« Nous avons également intégré des capacités de GenAI dans notre expérience utilisateur afin que les clients puissent en faire plus avec moins », ajoute-t-il.

Joule dans Ariba pourra par exemple gérer des mises à jour, générer des résumés et répondre aux questions fréquemment posées par les clients. Dans Fieldglass, il « augmentera » l’embauche – par exemple en écrivant des offres d’emploi. Quant au Business Network, le copilote pourra fluidifier les tâches logistiques et de gestion des actifs, ou aider à mettre en relation les fournisseurs avec de nouvelles opportunités (dans l’application Network Discovery).

Joule est d’ores et déjà disponible dans Ariba. Il le sera dans Fieldglass et dans Business Network au quatrième trimestre au travers d’un déploiement « progressif », selon SAP.

De nouveaux services pour Ariba et pour Business Network SAP a également présenté un nouveau service pour Ariba, baptisé Ariba Intake Management, et un autre pour le Business Network, afin d’aider les fournisseurs à trouver des acheteurs. Ariba Intake Management propose une interface unifiée pour toutes les demandes d’approvisionnement et pour les statuts d’avancement de ces demandes, explique Manoj Swaminathan. L’application orchestre les informations provenant d’Ariba et peut s’intégrer dans les systèmes d’une entreprise par le biais de la Business Technology Platform (BTP), l’environnement de développement et d’intégration de SAP. Ariba Intake Management devrait être disponible au premier trimestre 2025. Le nouveau service du Business Network, Promote, vise à aider les entreprises à se différencier et à trouver des acheteurs. Des millions d’acteurs sont présents sur cette place de marché mondiale. Il n’est donc pas facile de se démarquer, note Manoj Swaminathan. Promote promet aux fournisseurs de mieux comprendre comment définir leurs profils afin d’améliorer leurs performances lors des sélections dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un processus d’approvisionnement. À l’heure actuelle, seuls les acheteurs ont une visibilité sur le processus d’appel d’offres ou de sourcing. Les fournisseurs pourront déterminer, par exemple, combien de situations d’un certain type ont abouti à une recommandation – ou au contraire, combien n’ont pas abouti à une transaction, ce qui leur permettra d’ajuster leurs profils en conséquence. « Il peut s’agir, par exemple, du fait que l’on n’a pas le bon certificat de durabilité », illustre Manoj Swaminathan. « Il y aura beaucoup plus de visibilité pour le fournisseur afin qu’il comprenne mieux comment évoluer et bénéficier au mieux du potentiel du réseau ». Promote est un service payant, sur abonnement, qui devrait être disponible au cours du premier trimestre 2025. Son prix reste à déterminer.