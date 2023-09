La tendance est à l’IA générative, même chez les historiques comme SAP. L’éditeur allemand, qui a investi dans plusieurs startups, dont sa compatriote AlephAlpha, vient de présenter un « copilote d’intelligence artificielle générative en langage naturel ».

Baptisé « Joule », l’assistant sera intégré aux solutions cloud de SAP. Il devrait fournir des informations « proactives et contextualisées », en s’appuyant sur les données de l’ensemble de la gamme de SAP, mais aussi de sources tierces.

« Avec près de 300 millions de professionnels dans le monde qui utilisent régulièrement nos solutions cloud, Joule a le potentiel pour redéfinir la manière dont les entreprises – et leurs employés – travaillent », se réjouit Christian Klein, PDG et membre du conseil exécutif de SAP SE.

Un assistant pour les applications cloud

Concrètement, Joule sera intégré aux applications SaaS de SAP (SIRH, gestions financières, Business Network, etc.), mais aussi à BTP (Business Technology Platform).

« Les employés posent des questions ou exposent un problème, en langage naturel, et ils reçoivent en retour des réponses tirées des données métiers, de textes, d’images et d’informations [diverses] » illustre SAP. « Par exemple, un fabricant pourra demander à Joule de l’aider à mieux comprendre les performances de ventes en magasin [et] Joule sera capable de détecter un problème dans la chaîne d’approvisionnement et de proposer des solutions ».

En plus de cette fonction de synthèse, Joule devrait s’enrichir de capacités plus créatives. Par exemple pour écrire des fiches de postes et des questions à poser lors d’un entretien d’embauche ou d’évaluation, imagine l’éditeur.

Pour IDC, « SAP a pris le temps de construire un “copilote business” qui se concentre sur la réponse à des problématiques du monde réel ». L’éditeur a par ailleurs « accordé une importance particulière à la mise en place de garde-fous nécessaires pour garantir la responsabilité des choix de Joule », souligne Phil Carter, VP Worldwide Thought Leadership Research au cabinet d’analystes.

Joule sera disponible avant la fin de l’année dans SuccessFactors et SAP Start, puis avec SAP S/4HANA Public Cloud Edition en début d’année prochaine. SAP Customer Experience, Ariba et la BTP suivront.