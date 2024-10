Entretien avec Bruno Marie-Rose, DSI des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Bruno Marie-Rose, directeur des systèmes d’information et de la technologie du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, n’est pas un leader informatique comme les autres. Ancien sprinteur médaillé olympique, il a combiné une carrière sportive de haut niveau avec des études en gestion informatique. Après avoir débuté comme directeur technique pour les championnats du monde d’athlétisme de 2003 à Paris, il a ensuite poursuivi une carrière en finance avant de réaliser son rêve de fusionner sport et technologie avec Paris 2024.

Devenir le DSI de Paris 2024 Bruno Marie-Rose a d’abord dû prouver ses compétences en leadership IT à travers une série d’entretiens. « Mon patron, le PDG de Paris 2024, a été très transparent », explique-t-il. « Il m’a dit : “Je sais ce que tu as fait, ce dont tu es capable, mais pour chaque poste, je choisirai le meilleur.” Je suis donc fier d’avoir relevé ce défi et d’avoir été sélectionné en tant que DSI. » Six ans plus tard, l’ancien sprinteur peut en effet se féliciter de ses réalisations, notamment la mise en place d’une infrastructure IT qui a mobilisé plus de 5 400 personnes pour l’événement. « L’un des facteurs clés de réussite était notre implication dans la vision de Paris 2024 dès le début. » Bruno Marie-RoseDirecteur des technologies, COJOP 2024 Bruno Marie-Rose explique qu’il a d’abord été surpris de découvrir que Paris 2024 ne disposait pas de systèmes financiers ou de ressources humaines. Mettre en place une stratégie IT couvrant ces domaines faisait de son rôle celui d’un DSI classique, mais avec une différence majeure. « L’un des facteurs clés de réussite était notre implication dans la vision de Paris 2024 dès le début », explique-t-il. Outre les objectifs sportifs, la technologie devait soutenir des axes comme l’innovation, la durabilité, l’héritage et l’expérience des publics, participant ainsi au succès global des Jeux. Bruno Marie-Rose souligne que la préparation réussie des Jeux a inclus un travail étroit avec le partenaire technologique des JO : Atos. Notamment pour créer des expériences digitales mémorables pour les fans de sport du monde entier. « Dès le début, nous avons collaboré efficacement avec Atos », affirme le DSI. Atos, fort de son expérience dans les Jeux précédents et l’Euro de football, a mobilisé 300 employés sur site et coordonné une équipe de 2 000 experts. L’équipe IT de Paris 2024 et celle d’Atos ont donc travaillé comme une seule entité. « Ils nous ont donné de précieux conseils sur ce qu’il faut faire ou éviter, ce qui est crucial pour la prise de décision », explique Bruno Marie-Rose. « Tout repose sur la confiance. » Avec 150 applications clés, telles que le Système de gestion olympique et le Système de diffusion olympique, l’infrastructure IT a centralisé les interactions entre athlètes, entraîneurs et publics. Grâce à Atos, Bruno Marie-Rose et son équipe ont pu innover, notamment avec la billetterie 100 % numérique, des descriptions audio pour les malentendants et le Vision Pad pour les personnes malvoyantes.