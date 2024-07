Derrière la diffusion des JO, sept datacenters et un cloud

Il y a une nouveauté technique dans la diffusion des Jeux olympiques de Paris 2024 : les deux tiers des chaînes de télévision qui retransmettent les images viennent les collecter dans le cloud d’Alibaba, en téléchargeant les flux vidéo de leurs choix par Internet. Jusqu’à présent, la majorité des retransmissions déclinaient une petite sélection de flux envoyée par satellite aux quatre coins du monde.

L’intérêt du cloud, et plus exactement du service en ligne OBS Live Cloud, est qu’il maintient simultanément 379 flux vidéo HD (et même UHD pour 11 d’entre eux) et 100 flux audio que les diffuseurs peuvent sélectionner et monter comme bon leur semble.

Les 14 sites des JO sont en l’occurrence filmés par un total de 1300 caméras qui capturent chacune un angle de vue particulier. 17 régies d’appoint récupèrent ces flux sur place et les envoient par fibres optiques, à la vitesse de 12 Gbit/s, à l’IBC, alias International Broadcast Center, un centre audiovisuel qui se trouve au Bourget, dans le nord de Paris. L’IBC dispose de sept salles totalisant 300 étagères rack remplies de baies de stockage et de serveurs – LeMagIT n’a pas réussi à savoir de quelles marques.

À partir de là, deux possibilités existent. Soit les chaînes de télévision ont pu dépêcher sur place une équipe de monteurs qui retravaille les images depuis des baies de stockage et une régie d’appoint mises à leur disposition par l’IBC ; ces équipes réorientent ensuite les flux travaillés vers les datacenters de diffusion de leurs médias. Soit les flux sont agglomérés et envoyés par une fibre backbone vers un datacenter à Francfort qui héberge une région d’Alibaba Cloud.

« Étonnamment, l’infrastructure cloud d’Alibaba est très, très robuste face au flot d’images qu’on lui envoie. Les protocoles sont suffisamment performants pour redistribuer ensuite ces flux vidéo dans le monde entier aussi rapidement qu’on le faisait avec l’ancien système à base de satellite », dit Sotiris Salamouris, le directeur technique d’OBS.

Tous les flux vidéo centralisés par un diffuseur hôte : OBS OBS, ou Olympic Broadcasting Services, est le maître d’œuvre de ce système de diffusion. IL s’agit d’une unité du Comité International Olympique (CIO) dont le travail consiste à se substituer aux équipes de télévision qui venaient autrefois sur place pour filmer elles-mêmes les événements. « Le problème est qu’il est impossible de laisser une centaine de chaînes de télévision venir filmer tous les événements avec leurs propres régies sur les sites des épreuves : il n’y aurait tout bonnement plus de place pour les spectateurs », lance Sotiris Salamouris. « Donc, nous avons trouvé l’arrangement suivant. Les diffuseurs qui souhaitent distribuer du contenu autour des Jeux olympiques sur leur propre territoire commencent par acquérir les droits nécessaires auprès du CIO. Ensuite, toutes les prises de vues sont assurées par OBS. Notre rôle est de soutenir les détenteurs de droits, de leur facilité le travail, de les aider à raconter les jeux de la meilleure façon possible et, ce, sans discernement de notre part. » « OBS a pour mission d'assurer la diffusion de tous les sports sur l'ensemble des Jeux olympiques et de mettre ce contenu à la disposition des détenteurs de droits en temps réel. C'est ce que nous appelons la couverture multilatérale des Jeux. Elle est réalisée au nom de tous. C'est une couverture impartiale, nous racontons l'histoire du sport autant que possible, pas en filmant uniquement les meilleurs athlètes. » OBS défend un savoir-faire en technique audiovisuelle : l’emplacement des caméras serait savamment étudié par des réalisateurs. 25 à 30 caméras sont déployées pour filmer un sport collectif. Il en faut 60 à 70 pour filmer une épreuve de parcours. « À partir des images que nous fournissons, les détenteurs de droits peuvent faire ce qu'ils veulent. Certains se contentent de diffuser tel quel à leur public une sélection de flux vidéo. D’autres ajoutent leurs commentaires, leur iconographie, cela devient leur produit », explique le directeur technique.