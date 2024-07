Comment l’IA s’invite aux JO de Paris 2024

Le Comité International Olympique (CIO) a pleinement saisi le potentiel de l’intelligence artificielle dans le sport et les opportunités de transformation offerte par cette technologie en lançant « l’Agenda Olympique pour l’IA ».

Parmi les secteurs d’intérêt de cet agenda, on peut citer l’identification des talents, la personnalisation des programmes d’entraînement, le renforcement de l’équité avec l’aide à l’arbitrage, et l’amélioration de l’expérience des fans.

Et tout cela commence avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

L’occasion était trop belle de démontrer le potentiel de leurs technologies – comme les accélérateurs d’IA Intel Gaudi, ou l’association du toolkit Intel OpenVINO et de la plateforme Intel Geti pour la computer vision .

En tant que partenaire mondial de Paris 2024, Intel mettra par exemple en œuvre ses dernières innovations pour proposer une expérience immersive et interactive aux supporters sur place, ou du live streaming en 8K de bout en bout à faible latence aux téléspectateurs.

Le système alimenté par l’IA surveillera en temps réel des milliers de comptes sur tous les principaux réseaux sociaux dans plus de 35 langues. Le système sera accompagné d’une cellule, présente dans le Village Olympique, pour le suivi des cas signalés de violence en ligne et d’un service d’assistance téléphonique dédié.

Le CIO proposera également une protection des athlètes et des encadrants contre les commentaires malveillants en ligne.

Sécurité de l’événement

La très controversée vidéosurveillance par algorithme avec des caméras augmentées sera mise en place pour améliorer la sécurité des Jeux, malgré les critiques des associations de défense des libertés individuelles.

Huit types d’événements seront détectés grâce à l’IA : le non-respect du sens de circulation, le franchissement d’une zone interdite, la présence d’une arme, le départ de feu, les mouvements de foule, une personne au sol, la densité trop importante et les objets abandonnés.

Le ministère de l’Intérieur assure que la solution est une aide à la lecture pour la police, la gendarmerie, les pompiers, la RATP et la SNCF, qui seront les seuls habilités à l’utiliser, et que la reconnaissance faciale et le recoupement avec des fichiers ne seront pas utilisés.