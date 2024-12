2024 : Retour sur une année olympique

La rédaction du MagIT vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous le 6 janvier pour sa prochaine newsletter et la première de 2025.

Rassurez-vous, nous ne vous abandonnons pas durant les deux semaines qui viennent : l’équipe reste mobilisée pour vous tenir au courant de l’essentiel de l’actualité IT pendant cette période. Juste à un rythme légèrement moins soutenu qu’à l’accoutumée.

Et pas question de laisser partir sans lecture ceux d’entre vous qui souhaiteraient passer des vacances studieuses et se replonger dans quelques sujets clés. Nous avons ainsi compilé une liste de nos projets IT et de nos conseils IT les plus lus en 2024.

Ce à quoi s’ajoute la liste de tous nos articles sur les dessous IT des Jeux Olympiques Paris 2024 – même notre couverture de l’évènement a commencé bien avant eux, à l’image de leur préparation.

Sur ce, toute la rédaction vous renouvèle ses vœux pour la fin de l’année et vous donne rendez-vous en 2025 !