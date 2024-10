Sauvegarde en ligne : Eon, ce nouveau venu qui automatise le multicloud

Eon est un tout nouveau service de sauvegarde pour les données stockées en cloud. Il a trois particularités. D’abord, lorsqu’il sauvegarde un service de stockage en mode fichier, en mode objet, en mode bloc ou une base de données SQL, il analyse à quelles applications ces services sont liés et engendre une classification (données de production ou non, données sensibles ou non, etc.). Ensuite, ses sauvegardes contiennent des métadonnées qui permettent d’interroger les contenus, y compris les contenus SQL. Enfin, il est naturellement conçu pour le multicloud.

Les bénéfices sont, d’une part, l’automatisation d’une longue étape d’étiquetage des données qui se fait d’ordinaire à la main. L’administrateur n’a en fait plus qu’à définir des règles pour les différents types d’applications, notamment l’intervalle des sauvegardes et leur durée de conservation, et Eon trouve tout seul quelles règles s’appliquent à quelles données.

D’autre part, le fait de pouvoir accéder au contenu sauvegardé permet soit de ne récupérer que certains fichiers en cas d’erreur humaine, soit d’interroger des sauvegardes de bases de données directement avec des requêtes SQL. Dans les deux cas, il n’est plus nécessaire de restaurer entièrement une sauvegarde avant de pouvoir utiliser son contenu.

Précisons que les recherches se font depuis la console d’Eon et s’appliquent à toutes les sauvegardes gérées par le service. L’administrateur n’a même plus à interroger les sauvegardes une à une pour trouver laquelle contient la donnée à récupérer.