Sauvegarde en cloud : le questionnaire pour évaluer sa pertinence

De nos jours, il serait difficile de trouver des entreprises de taille moyenne ou grande qui n’ont pas recours à un service cloud. Mais la sauvegarde et la restauration dans le cloud sont-elles le bon choix pour vos données ?

Les principaux fournisseurs de services cloud publics, tels qu’Amazon, Microsoft, Google et IBM, proposent de nombreux services pour la sauvegarde des données, la sauvegarde des applications, la reprise d’activité après incident et autres services de protection utiles. Des fournisseurs de cloud plus petits proposent des services similaires avec souvent une meilleure variété d’options tarifaires.

Avec un tel choix et bien d’autres encore, le cloud est une option intéressante pour la sauvegarde et la restauration des données. Cependant, il ne convient pas forcément à toutes les situations. Avant de passer au cloud pour la sauvegarde et la reprise après incident, les responsables informatiques doivent avoir répondu à plusieurs questions fondamentales.

Cet article aborde six questions courantes que les responsables informatiques devraient se poser au sujet de la sauvegarde et de la restauration des données en cloud, allant des préoccupations financières aux politiques de sécurité et en passant par les procédures. Examinez chaque question et réfléchissez attentivement à vos réponses afin de déterminer si le cloud est la bonne option pour les besoins de votre entreprise en matière de sauvegarde des données et de reprise après incident.

1/ Un contrat de service basé sur le cloud est-il pertinent sur le plan opérationnel et financier ? Les produits basés sur le cloud sont tout à fait pertinents pour le stockage des données, leur sauvegarde, leur restauration, ainsi que pour la bascule des systèmes en cas d’urgence, à condition qu’ils soient correctement configurés et dotés d’une sécurité renforcée. Par ailleurs, les entreprises doivent s’efforcer d’intégrer le cloud dans leurs opérations de manière transparente, afin d’éviter les perturbations potentielles liées à l’évolution des technologies. Sur le plan financier, évaluez le coût total de possession (TCO) et le retour sur investissement (ROI) des différentes plateformes de sauvegarde et de restauration dans le cloud, afin de vous assurer qu’elles correspondent au budget de votre entreprise. La nature évolutive du cloud et la diversité des options disponibles sur le marché devraient permettre aux entreprises de toutes tailles de trouver un service cloud adapté à son budget.

2/ Quelles ressources transférerions-nous vers un environnement cloud ? Pour décider quelles données, quels systèmes, quelles bases de données et quels autres actifs transférer vers une offre cloud, il convient de commencer par les éléments d’infrastructure et de données présentant un risque de perturbation moyen à faible. Cette approche vous laisse le temps d’évaluer les capacités, l’assistance technique, les mesures de sécurité, ainsi que les capacités d’intervention d’urgence et de reprise après incident d’un fournisseur. Au fil du temps, envisagez de transférer d’autres actifs plus critiques vers la plateforme cloud, mais jamais tous en même temps.

3/ Qu’adviendra-t-il de nos anciens dispositifs de stockage et de gestion des données ? Les ressources de stockage existantes, telles que le baies SAN, NAS ou RAID sur site, peuvent rester viables sur le plan financier et opérationnel. L’entreprise les a peut-être déjà amorties, par exemple. Si ces ressources fonctionnent toujours bien, la question à se poser est plutôt de savoir quels risques et expositions pourraient survenir si votre technologie de stockage sur site était abandonnée.

4/ Cela aura-t-il une incidence sur les activités de reprise après incident existantes ? Vous pourriez être en mesure de confier la plupart ou la totalité des activités de reprise après incident à votre fournisseur de services cloud, en particulier si vous avez transféré vos systèmes et données critiques vers une ou plusieurs plateformes cloud. Cela pourrait vous permettre de réaliser des économies, en diminuant le nombre de personnes nécessaires à la maintenance de votre plan de reprise d’activité (PRA) sur site et en évitant d’avoir à maintenir des solutions sur site qui ne servent qu’à faciliter les activités de restauration. Toute modification de la stratégie de reprise d’activité après sinistre peut entraîner des perturbations. Veillez donc à évaluer les risques associés à une telle décision.

5/ Que faire de nos politiques et procédures en matière de stockage des données et de reprise d’activité après incident ? Les activités d’administration du stockage, telles que les politiques et procédures associées à la sauvegarde et à la reprise après sinistre, doivent toujours être en place, ne serait-ce que pour permettre des audits. Cependant, vous pouvez probablement les adapter pour tenir compte des dispositions relatives au cloud. Examinez la stratégie de sauvegarde des données et le plan de reprise après incident de votre entreprise afin de déterminer les politiques et procédures qui devront être mises à jour.