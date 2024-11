6 applications du Big Data dans le manufacturing

L’industrie manufacturière génère une grande quantité de données, qui vont des informations sur la performance des chaînes de production aux volumes de la demande, en passant par les données sur les fournisseurs ou par les retours des clients.

Ces énormes volumes de données peuvent aider les industriels à améliorer leurs opérations de diverses manières. Voici les principaux cas d’utilisation du Big Data dans l’industrie manufacturière.

La prévision de la demande aide à optimiser les niveaux de stock, à maximiser la disponibilité des produits et à réduire les mises au rebut.

Chaque fabricant doit équilibrer l’offre et la demande. La prévision de la demande permet aux responsables de la chaîne d’approvisionnement d’anticiper la quantité d’articles que leur entreprise devra produire pour répondre aux besoins des clients.

Le Big Data peut donc accélérer les livraisons, réduire les coûts et améliorer l’efficacité. Il permet aussi de prendre des décisions liées à la chaîne d’approvisionnement plus rapidement.

Les fabricants ne sont qu’un maillon d’une chaîne d’approvisionnement complexe et interdépendante. Le Big Data permet de comprendre ce qui se passe en amont et en aval pour mieux collaborer tout le long de la supply chain.

Les performances et tolérances de l’équipement de la chaîne de production.

Les produits défectueux affectent négativement les marges bénéficiaires et entraînent des pertes. Sans parler des clients mécontents. L’analyse des données de la chaîne de production peut aider les fabricants à identifier ces défauts avant que les articles ne soient expédiés aux clients.

Le Big Data peut aussi aider à améliorer leurs opérations internes, ce qui peut entraîner une réduction des coûts et des rebuts grâce à l’analyse :

5. Analyse des retours clients

Certaines des données les plus importantes pour les manufacturiers proviennent des clients. Collecter et analyser leurs retours peut aider les responsables de la supply chain à résoudre les problèmes des consommateurs et à développer de nouveaux produits.

Les données client peuvent aider les employés à :