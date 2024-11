Machine Learning : les cas d’usage dans la supply chain

Le Machine Learning, ou apprentissage statistique, est une branche de l’intelligence artificielle, qui donne des leviers puissants pour améliorer la chaîne d’approvisionnement (supply chain). En analysant d’énormes volumes de données (Big Data), les algorithmes de ML peuvent identifier des pistes d’optimisation précieuses, que ce soit pour le e-commerce, l’industrie manufacturière, ou la distribution.

Les 3 avantages de l’apprentissage automatique pour la chaîne d’approvisionnement

1. Augmentation de l’efficacité

Grâce à sa capacité à traiter et analyser des ensembles de données volumineux et variés, le ML permet de rechercher en continu des possibilités d’optimisation tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Par exemple, un algorithme de ML peut affiner les itinéraires de livraison pour garantir que les produits arrivent dans les meilleures conditions et à l’heure prévue.

Il peut même anticiper des problèmes, comme les conditions météorologiques défavorables ou les embouteillages, et proposer des solutions pour éviter ces aléas et réduire les délais de livraison.

2. Meilleure visibilité de la chaîne d’approvisionnement

L’apprentissage statistique synthétise des données complexes pour faciliter leur compréhension et rendre la planification plus accessible.

Par exemple, un algorithme peut aider un employé à localiser un produit précis en analysant l’ensemble des stocks et en indiquant sa position exacte, optimisant ainsi la gestion des entrepôts.

3. Amélioration du service client

L’efficacité et la visibilité accrues de la supply chain se traduisent également par un service client amélioré. Les produits sont livrés plus rapidement, et les informations de suivi sont plus précises, ce qui est bénéfique pour les clients.

En analysant les données clients, le ML peut également anticiper les fluctuations de la demande, par exemple lors des périodes de fêtes, et inciter les équipes à ajuster leurs achats pour éviter les ruptures de stock.