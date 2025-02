Stockage : les petites baies américaines TrueNAS percent en Europe

Le petit fabricant de NAS américain iXsystems a beau être moins connu de ce côté-ci de l’Atlantique que des marques telles que NetApp ou Pure Storage, il se targue néanmoins d’avoir désormais pratiquement autant d’utilisateurs et de clients en Europe qu’aux USA.

« L’Europe est clairement la région où nos systèmes se déploient actuellement le plus vite. À bien des égards, l'Europe se montre plus avancée que les États-Unis en termes d'adoption de solutions basées sur l’Open Source. Et c’est d’autant plus le cas dans le domaine du stockage de données », se félicite Brett Davis, l’un des dirigeants d’iXsystems, lors d’un récent événement IT Press Tour consacré aux acteurs de la Silicon Valley qui innovent dans le domaine du stockage de données.

Il faut dire que le système d’exploitation TrueNAS des machines éponymes d’iXsystems, téléchargé à plus de 500 000 exemplaires en 2024 (dont 22 000 exemplaires rien qu’en France), est librement installable sur n’importe quel serveur. Et l’intérêt de le faire est qu’il met gratuitement en œuvre OpenZFS, un système de fichiers qui offre les mêmes fonctions de haut niveau que les systèmes de stockage les plus chers : snapshots, élasticité à l’envi et à chaud, fiabilité renforcée des écritures.

« Le succès de la version communautaire de notre système TrueNAS est formidable. Il popularise notre solution auprès d’entreprises qui achètent ensuite nos baies de stockage où tout est déjà intégré et qui restent bien moins chères que des baies concurrentes. Par ailleurs, la version de TrueNAS qui équipe nos matériels apporte en plus une protection contre les ransomwares », explique Brett Davis.

En ce début d’année, iXsystems se focalise sur deux lancements : une nouvelle petite baie de format 2U, la TrueNAS H30, qui apporte jusqu’à 720 To de capacité et qui est tolérante aux pannes, ainsi que la nouvelle version « Fangtooth », alias 25.04, de son système d’exploitation.

Désormais un système uniquement basé sur Linux

TrueNas Fangtooth 25.04 ne sera officiellement installé sur les machines d’iXsystems qu’à partir d’avril, mais une version beta est déjà téléchargeable. Ses améliorations comprennent le support des réseaux Ethernet RDMA (alias RoCE) pour autoriser les communications en rafales entre un serveur NAS et les machines qui s’y connectent via un protocole NFS (mode fichier), voire un protocole iSCSI (en mode bloc).

« Dans un premier temps, il s’agit d’apporter du simple partage de fichiers plus rapide. Cela dit, l’intérêt principal d’une connexion RoCE est de pouvoir faire passer du protocole GPUdirect entre du stockage et un serveur de calcul d’IA équipé de GPU Nvidia. Cette fonctionnalité est bien dans nos cartons, mais elle arrivera dans un second temps », dit Brett Davis.

On y trouve aussi un algorithme de déduplication plus rapide (pour réduire la taille occupée par les fichiers en éliminant les doublons), le support de la redondance avec des tiroirs de disques externes reliés en Fiber Channel et, plus important, le support d’un environnement applicatif via des containers, ainsi que le clonage virtuel de données pour Veeam et VMware.

« Le stockage des sauvegardes Veeam et celui des machines virtuelles VMware sont clairement les deux locomotives de nos ventes. C’est donc dans ces deux domaines que nous nous efforçons de proposer d’abord nos dernières fonctionnalités de pointe. Ici, il s’agit en l’occurrence de faire des copies des données stockées, accessibles en SMB par Veeam ou en mode bloc par VMware, sans consommer plus de capacité de stockage ni entraîner un surplus du trafic réseau. Nous copions en l’occurrence juste des pointeurs vers la source. Du point de vue de l’utilisateur, l’opération est dix fois plus rapide qu’auparavant », détaille notre interlocuteur.

Concernant l’exécution d’applications en containers (des outils distribués à ce format pour la sauvegarde, la gestion de données, etc.), il s’agit plus exactement d’une fonctionnalité qui existait à l’époque où TrueNAS reposait sur un système FreeBSD et son système de containers Jails.

La version FreeBSD, appelée TrueNAS Core, était téléchargeable jusqu’en fin d’année dernière. Mais iXsystems la faisait coexister depuis 2022 avec une version alternative, TrueNAS SCALE, basée, elle, sur un Linux Debian, sans système de container. Le fabricant ayant désormais décidé de ne plus maintenir que TrueNAS SCALE, il l’a en toute logique doté du même système applicatif en containers. Ici avec l’orchestrateur LXC, le système de containerisation du noyau Linux.