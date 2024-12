Informa TechTarget vous souhaite la bienvenue

C’est le résultat d’un accord de fusion des activités numériques d’Informa avec TechTarget. Sous la bannière d’Informa TechTarget, nous allons compter des marques reconnues et appréciées, dont Dark Reading, InformationWeek, Light Reading, ou encore WardsAuto, notamment.

Ce nouveau portefeuille éditorial intégrera également les sites primés d’Industry Dive tels que Healthcare Dive, Banking Dive, Retail Dive, et plus encore.

Enfin, vous aurez accès au large éventail de sites IT de TechTarget, dont ses marques Search, Xtelligent, Whatis.com, et bien sûr ComputerWeekly et LeMagIT.

Nous compterons au total plus de 300 journalistes et plus de 220 sites couvrant 20 technologies et secteurs économiques, faisant de nous l’une des plus vastes organisations éditoriales B2B au monde.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Vous disposerez d’une vision à 360 degrés des marchés et technologies au travers de plus de sujets et de formats.

Vous pourrez accéder à plus d’analyses et de recherches indépendantes sur les technologies qui vous importent et les industries auxquelles vous participez.

Vous serez en mesure de rester à jour sur des marchés hautement dynamiques grâce à nos journalistes qui couvrent leurs domaines de prédilection depuis des décennies. Ils peuvent ainsi contextualiser les dernières actualités.

C’est ainsi que vous pouvez prendre des décisions d’achat mieux éclairées en tirant profit d’articles stratégiques, techniques et pédagogiques écrits par des experts.

Au cours de la seule année écoulée, nos marques ont été distinguées par plus de 80 prix d’associations sectorielles. Cela souligne notre engagement en votre faveur pour vous fournir les contenus originaux et objectifs qui vous aident dans l’exercice de vos fonctions.

En 2025, nous prévoyons de vous fournir plus de 60 000 contenus originaux sous la forme d’articles, de vidéos et de podcasts. Nous avons par ailleurs programmé plus d’un millier d’e-guides, de webinaires et d’événements virtuels pour vous offrir un large éventail de formats informatifs.

Avec Informa TechTarget, nous allons renforcer notre couverture dans des domaines tels que la cybersécurité, l’infrastructure IT, l’intelligence artificielle et les communications unifiées.

Parallèlement, nous renforcerons notre couverture de la distribution, des services financiers, de la santé, des administrations publiques et des prestataires de services.

Nous vous sommes reconnaissants de la confiance et de la loyauté que vous nous exprimez au travers de vos visites et de vos lectures, ainsi que du rôle que vous jouez en nous aidant à influencer la communauté B2B.

De la part de nos équipes et de nos journalistes, nous voulons vous remercier pour votre soutien et réaffirmer notre engagement à continuer de publier des contenus factuels, objectifs et originaux.