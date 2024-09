IBM rachète Kubecost pour compléter son arsenal FinOps

Big Blue dispose déjà de plusieurs produits FinOps dans son portefeuille Cloudability, notamment Turbonomic, acquis en 2021, et Apptio, racheté en 2023. Cette gamme de produits prend en charge certains rapports de gestion des coûts sur les environnements Kubernetes à l’aide de métriques fournies par des API cloud, telles que des informations sur la consommation d’énergie et la durabilité. Mais Kubecost, fondé en 2019, peut glaner des détails sur l’utilisation des ressources via les API de Kubernetes sur toute infrastructure où des conteneurs sont déployés, selon Eugene Khvostov, chef de produit chez IBM Apptio.

« Nous constatons une adoption accrue du multicloud, du cloud hybride et d’un mélange d’infrastructures sous-jacentes », déclare-t-il. « [Kubecost] a reconnu cette [tendance] très tôt et est capable de répondre à ce besoin de comprendre qui consomme des ressources, indépendamment de ce que sont ces ressources. »

Red Hat OpenShift d’IBM dispose de son propre outil de gestion des coûts, mais Kubecost pourrait être un complément pour cet aspect de l’activité également, considère Rob Strechay, analyste chez TheCube Research.

« IBM a besoin de quelque chose qui, combiné à l’acquisition de Turbonomic, peut être utilisé plus largement que sur OpenShift », observe-t-il. « L’approche FinOps et les coûts du cloud représentent des enjeux considérables, en particulier du côté d’IBM Consulting et d’IBM Cloud. »

Avec ces activités, IBM a mis l’accent sur la durabilité environnementale au milieu de la tendance croissante de l’IA générative, où Kubecost pourrait également être un bon ajustement, selon Eugene Khvostov.

« Ce que nous voyons, c’est que dans des domaines tels que l’entraînement de modèles d’IA et d’autres charges de travail [les clients] veulent qu’elles soient portables », assure-t-il. « Ils veulent pouvoir les exécuter sur différents types d’infrastructure, tantôt en fonction de la rentabilité, tantôt en fonction d’éléments tels que la performance. »

Kubecost, une petite entreprise, a satisfait ses clients, mais s’est heurtée à des problèmes de croissance, selon Jon Brown, analyste au sein de l’Enterprise Strategy Group de TechTarget [propriétaire du MagIT].

« Kubecost a beaucoup de clients satisfaits et ils ont été des pionniers dans la gestion et l’optimisation des coûts de Kubernetes », signale-t-il. « [Mais] la recherche par Kubecost d’un acquéreur était un secret de polichinelle. »

Parmi les clients de Kubecost figure Accrete, une entreprise d’IA basée à New York, dont le RSSI a déclaré à l’équipe éditoriale de Techtarget le mois dernier que Kubecost avait réduit les dépenses AWS de l’entreprise de 40 à 45 %, ce qui devrait représenter plus d’un million de dollars d’économies cette année.

Jon Brown qualifie le rachat de Kubecost comme un « mouvement tactique malin pour IBM », mais suppose que l’acquisition de clients est le facteur de motivation de l’opération, plutôt que des caractéristiques uniques du produit.

Eugene Khvostov indique pour sa part qu’IBM souhaite atteindre un public différent avec Kubecost.

« Apptio a toujours eu une position forte… auprès des responsables financiers et informatiques », avance-t-il. « Kubecost jouit d’une grande popularité auprès de la communauté des développeurs ».

Parmi les concurrents de Kubecost, l’on trouve CloudZero, Yotascale, Morpheus, Replex de Cisco, Cloud Ctrl, Cast AI, Ceeview, Pepperdata et Harness.