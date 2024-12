L’art généré par l'Intelligence artificielle génère des revenus

L’art généré par une Intelligence artificielle (IA) peut-il véritablement être considéré comme de l’art ? On ne tranchera pas le débat philosophique ici, mais le marché semble commencer à donner son verdict. C’est oui.

D’après une étude de l’assureur Hiscox, 40 % des collectionneurs prévoiraient en effet au cours des douze prochains mois d’augmenter leurs acquisitions d’œuvres faites par des IA génératives (GenAI).

Hiscox explique ce début d’engouement par la popularité et le nombre croissant de sites web et d’artistes qui vendent cette catégorie d’art, que ce soit sous forme physique ou en tant que NFT, ainsi que par le buzz médiatique autour de Stable Diffusion, Midjourney et DALL·E – les trois systèmes text-to-image les plus populaires.

Un constat s’impose néanmoins. Cette nouvelle catégorie artistique séduirait particulièrement les nouveaux collectionneurs – souvent plus jeunes. Parmi ces acheteurs, 52 % envisageraient un achat de ce type et 28 % auraient déjà franchi le pas. À l’inverse les collectionneurs chevronnés – et plus âgés – ne seraient qu’un sur trois (29 %) à envisage d’acheter le fruit d’une IA, et seulement 2 % l’ont fait.

Mais un marché unanimement prudent

Un point réunit cependant les différentes générations. Plus de 80 % des collectionneurs réclament plus de transparence sur l’origine des œuvres, pour bien distinguer les créations humaines et les productions algorithmiques.

Cette exigence est d’autant plus forte qu’elle recoupe la délicate question des droits d’auteur (sur quelles bases se sont entraînés les modèles, et qui créditer en particulier quand l’œuvre est le fruit d’un processus mixte entre machine et retouches humaines).

Afin d’attirer l’attention sur ces questions de droits d’auteur et de juste rémunération des créateurs, Hiscox a fait réaliser un portrait à partir des photographies de 40 visages d’artistes contemporains. Dans l'IT B2B, la problématique a été au centre du travail d'un éditeur spécialisé comme Adobe qui garantit à ses clients que les images générées par son IA Firefly sont utilisables et qu'elles rémunèrent les créateurs originaux (l'éditeur promet même de prendre les frais de justice à ses frais en cas de procédure).

Une IA qui dessine... dessinée par une IA (autoportrait de Firefly)

Autre convergence de points de vue entre collectionneurs d’art, les plus âgés (69 %) et les plus jeunes (67 %) sont d’accord pour dire que l’art généré par IA a moins de valeur que l’art créé par un humain (ou un humain seul) – même si un quart des nouveaux acheteurs (26 %) estiment que l’art généré par IA est aussi important que les « médiums traditionnels » que sont la peinture, la sculpture et la photographie.