En France, Appian peaufine sa stratégie commerciale

En janvier 2023, Frédéric Godde rejoignait Appian en tant que vice-président régional des ventes en France. Sa prise de fonction a été officialisée en septembre l’année dernière. Il succède à Laurent Dewailly, resté deux ans à la tête du bureau situé en région parisienne. Il dirigeait une équipe d’une quinzaine de collaborateurs.

Un changement qui n’a pas affecté la direction imprimée par Matt Calkins, cofondateur et PDG d’Appian.

« En douze mois, nous avons poursuivi notre stratégie sur le marché français », assure Frédéric Godde lors d’un entretien mené dans le cadre d’Appian Europe. « Matt Calkins veut vraiment montrer qu’Appian est fait pour les grandes organisations privées et publiques, car la plateforme est faite pour passer à l’échelle ».

Selon les estimations de Gartner dans son Magic Quadrant 2024 consacré aux plateformes low-code, 70 % des clients d’Appian sont des grandes entreprises (plus de 5000 employés), tandis que 10 % entrent dans la catégorie des PME.

« Actuellement, dans cette phase de croissance, je recrute principalement des commerciaux et nous nous concentrons sur les secteurs verticaux où nous avons déjà fait nos preuves », ajoute le dirigeant français.

À l’heure d’écrire ces lignes, le site Web d’Appian indique que deux postes sont ouverts à Paris. Outre un ingénieur avant-vente, l’éditeur cherche un responsable de comptes pour mieux cibler le secteur public.

Lors d’Appian Europe, le ministère des Armées ( qui exploite également ServiceNow et d’autres plateformes Low-code/no-code ) et le département des Yvelines étaient à l’honneur.

Or, cette approche majoritairement autour du cloud public n’est pas totalement adaptée en France. « Nous ciblons les ministères, les agences nationales et les collectivités locales », affirme Frédéric Godde.

Un engagement sur trois ans

De manière générale, Appian s’est entouré de grands acteurs ESN et cabinets de conseil, dont Capgemini, Eviden (Atos), Devoteam, IBM, Deloitte, EY ou encore KPMG.

« Nos partenaires ont les ressources nécessaires », assure le dirigeant français. « En revanche, les partenaires et les clients doivent construire une feuille de route numérique. Il ne s’agit pas de développer une application à droite ou à gauche. Le but d’Appian, c’est d’accompagner un client sur la transformation de l’ensemble de ses processus. Nos clients doivent monter un pôle de développement et gagner en autonomie afin d’obtenir le retour d’investissement le plus intéressant avec notre plateforme », souligne-t-il.

Cette stratégie implique notamment de penser la réutilisation des actifs créée dans le cadre du développement d’une application pour nourrir d’autres projets. « C’est là où les partenaires sont les plus pertinents, tout comme ils peuvent aider les clients à intégrer Appian aux nombreux systèmes de données dans leur entreprise ou organisation ».

De son côté, Appian doit prouver « valeur », dixit le responsable qui croit au « fort potentiel » de l’éditeur en France et mette sur rail les centres d’excellence à l’aide de ses services professionnels.

Pour se différencier des nombreux concurrents, dont ServiceNow, PegaSystems ou OutSystems ne joue pas uniquement sur son aspect low-code. « Le low-code reste un vecteur de développement. Le point important, c’est que derrière, il y a une plateforme de développement d’applications axée sur les processus critiques, capable de gérer les exceptions », vante Frédéric Godde.

Par ailleurs, selon Matt Calkins, « Appian n’est pas le moins cher et ne l’a jamais été ». En prenant en compte l’ensemble de ces critères, l’équipe française doit s’assurer que les clients sont prêts à s’engager sur le long terme.

« Je ne m’engage pas sur une opportunité si nous n’avons pas une visibilité à trois ans », indique Frédéric Godde. « C’est une question que nous posons rapidement à nos clients : quelle est leur ambition numérique en utilisant une plateforme comme Appian ? Si cette ambition n’est pas clairement définie dès le début, même pour une première étape, nous avons tout intérêt à préciser avec eux leurs besoins et de valider ce choix », note-t-il.

En ce sens, il estime que l’équipe française doit améliorer ce processus de qualification. Aussi et surtout, cet engagement pluriannuel réclame de se rapprocher des directions des organisations, d’autant qu’elles doivent être les motrices des projets, selon Frédéric Godde. « Dans tout type de transformation, lorsque vous rencontrez des difficultés, c’est qu’il y a un problème d’alignement entre les enjeux du groupe, et les opérationnels », souligne-t-il.