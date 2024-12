OpenAI teste le marché avec un ChatGPT Pro à 200 $ par mois

Avec son nouveau plan « Pro » à un prix, pas forcément abordable pour tout le monde, de 200 $ par utilisateur et par mois, OpenAI lance un galop d’essai qui risque de structurer le marché de l’intelligence artificielle générative (GenAI) pour les années à venir. L’éditeur de ChatGPT semble en effet vouloir tester jusqu’où les utilisateurs sont prêts à aller pour bénéficier de modèles d’intelligence artificielle (IA) plus avancés. Les retours seront regardés de prêt par ses concurrents.

À titre de comparaison, l’abonnement ChatGPT Plus donne un accès limité à « o1 » et « o1-mini », mais il ne coûte « que » 20 $ par mois.

« Les tarifs de ChatGPT Pro confirment que bon nombre de ces fournisseurs de LLM perdent de l’argent, » poursuit Andy Thurai. « Cela montre que ChatGPT et d’autres modèles à base de LLM sont passés de la phase des expérimentations des preuves de faisabilité (PoC) et preuves de viabilité économique (PoV) à la phase d’adoption et de mise en production dans de nombreuses entreprises. »

Un mode de puissance

« o1 pro » est une version avancée du modèle « o1 » d’OpenAI – considéré comme le modèle le plus intelligent du fournisseur – lancé en préversion en septembre (et désormais disponible pour tous). Ce mode Pro utilise davantage de capacités de calcul et est conçu pour résoudre des problèmes complexes.

« À 2 400 $ par an, si cela améliore la productivité d’un salarié à 200 000 $ par an, c’est une affaire rentable, » estime Kashyap Kompella, analyste et PDG de RPA2AI Research. « Et pour une petite agence ou un utilisateur indépendant, ce supplément peut se justifier. » Reste à savoir si la productivité peut atteindre ces chiffres.

Le plan pourrait également intéresser les « power users » avec la consommation « illimitée » des modèles, ajoute Kashyap Kompella.

OpenAI précise cependant que cette tarification est assortie de conditions : l’utilisation doit rester raisonnable et respecter les politiques de l’éditeur, notamment l’interdiction d’extraire des données automatiquement, de partager des identifiants ou de revendre l’accès à des tiers.

Plus largement, le paradigme de ChatGPT Pro pourrait conduire à une augmentation des prix d’autres produits OpenAI et de ceux des concurrents, prédit Kashyap Kompella.

« Cela montre que les fournisseurs sont désormais contraints de se concentrer sur la rentabilité, et non plus uniquement sur la technologie, » ajoute-t-il. « Il fallait bien que cela arrive. »