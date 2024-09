Copilot et Microsoft 365 : les grandes différences entre les quatre licences

Copilot est devenu la marque ombrelle de Microsoft pour toutes ses offres d’Intelligence artificielle générative à destination des métiers, et du grand public. Dans le collaboratif et les outils de productivité, certaines sont gratuites, d’autres sont incluses dans des abonnements, et d’autres enfin demandent de s’acquitter d’un supplément à un abonnement entreprise.

« Microsoft Copilot » vs « Copilot pour Microsoft 365 » Première distinction à faire : il faut bien distinguer « Microsoft Copilot » de « Copilot pour Microsoft 365 » (et de sa variante « Copilot Pro », cf. ci-après). Copilot est un outil clef en main, qui s’appuie sur les données du web. Il permet de faire des recherches et de poser des questions complexes (à cette adresse ou via Bing), de générer des images (via l’adresse précédente ou dans Designer), ou encore de résumer une page web ou un PDF (dans Edge). Ces fonctionnalités sont aussi accessibles dans une application (Copilot Mobile). L’outil est gratuit et en libre accès. À l’inverse, « Copilot pour Microsoft 365 » (ou sa variante « Copilot Pro ») est un assistant qui « augmente » les différentes applications d’Office 365 : Teams, Word, Outlook, PowerPoint, ou encore Excel. Dans Teams, par exemple, ce Copilot résumera les réunions ou prendra des notes. Dans Word, il pourra générer un brouillon ou réécrire des parties d’un texte. Idem dans Outlook où il peut rédiger des mails, ou résumer les points clefs d’un fil de discussion. Dans Excel, l’assistant peut analyser des données, générer des formules à la demande ou lancer des tâches comme nettoyer des données ou mettre en forme des cellules. Dans les deux cas, Microsoft s’appuie sur ChatGPT. Mais les versions payantes – avec suppléments – bénéficient en priorité des derniers grands modèles de langage (LLM) d’OpenAI. Car évidemment, il y a des versions payantes. Et c’est là que les choses se compliquent un peu.

Les quatre versions de Copilot Microsoft a segmenté son offre Copilot en deux grandes familles : Copilot pour les particuliers, et Copilot pour les entreprises. On pourrait croire que les versions Entreprises sont les plus avancées. Mais ce n’est pas forcément le cas. Les Copilots les plus complets sont en fait les versions payantes. Mais revenons à la gamme de Copilot pour clarifier les choses. Les deux grandes familles (particulier vs entreprises) sont elles-mêmes segmentées en deux sous-familles : une gratuite, et une avec supplément. Ce sont ces versions avec suppléments (grand public ou professionnelles, peu importe) qui proposent le plus de fonctionnalités. Toujours pas clair ? Faisons un point. Il y a donc quatre licences Copilot : gratuite pour les particuliers (baptisée « Copilot ») payante pour les particuliers (« Copilot Pro », même si elle ne s’adresse pas aux « pros ») gratuite pour les entreprises – c’est-à-dire incluse dans l’abonnement Enterprise (cette version est baptisée « Copilot », exactement comme la première licence) et payante pour les entreprises – avec un abonnement en plus de l’abonnement Entreprise (et la seule qui s’appelle officiellement « Copilot for Microsoft 365 »). Copilot Pro est facturé à 20 $ par mois, et Copilot for Microsoft 365 à 30 $ par utilisateur et par mois.

Microsoft Copilot vs… Microsoft Copilot On l’a dit, le principal intérêt de Copilot Pro et de Copilot for M365 est de donner accès aux fonctionnalités de Gen AI directement dans les applications Office. Ce que ne permettent pas les versions sans suppléments. À vrai dire, la version entreprise gratuite (Copilot) ne diffère de la version grand public gratuite (Copilot aussi) que par la protection des données qu’elle apporte. Les prompts des utilisateurs restent sur l’instance du compte de l’entreprise et les données ne sont pas utilisées pour réentraîner les modèles. D’où la logique, cohérente, de Microsoft de donner le même nom à ces deux variantes.