XML ou YAML : une comparaison des formats de fichiers de configuration

Les langages de sérialisation des données, comme Extensible Markup Language et YAML Ain't Markup Language, sont généralement utilisés dans les outils de gestion de configuration des infrastructures et des applications.

XML et YAML offrent aux administrateurs de nombreuses options pour automatiser et structurer les données. Cependant, la connaissance de leurs différences doit leur permettre de sélectionner l’outil adéquat pour leur travail de configuration.

Les documents XML consistent en une structure arborescente qui commence par un élément racine et se ramifie en un ou plusieurs éléments enfants. Le fichier repose sur une déclaration de type de document (DTD) qui définit la structure, les éléments et les attributs du fichier. La balise DTD commence par <!DOCTYPE> et contient les règles de structure du document. Les balises ou une référence de document externe définissent la structure. Les commentaires dans les documents XML se trouvent dans la balise <-- ! comment-text -->.

XML est un langage qui organise structurellement les données et permet à deux systèmes ou applications différents d’échanger et de comprendre le contenu. Il fournit un format standard qui est à la fois lisible par l’homme et par la machine. Le XML y parvient grâce à l’utilisation de balises descriptives permettant d’identifier des informations spécifiques, à l’instar du HTML. Ce langage de balisage permet également aux administrateurs de définir leurs propres balises pour répondre à leurs besoins. Les langages de programmation qui reconnaissent la norme XML peuvent interpréter ses données.

La syntaxe YAML

YAML est un langage de sérialisation des données utilisé communément dans les fichiers de configuration pour déclarer des paramètres. YAML utilise une structure et une syntaxe différentes de celles de XML. La fonction première de YAML est la transmission de données plutôt que leur formatage.

Le YAML représente les données à travers trois structures de données : les scalaires (chaînes, nombre, booléens), les mappages (dictionnaires, objets) et des séquences (arrays, listes).

Sa syntaxe est stricte, mais simple. Elle utilise des espaces blancs – et non des tabulations – pour définir une structure hiérarchique. Les sections s’emboîtent en utilisant ces espaces. YAML ne s’appuie pas sur des symboles de formatage comme XML, ce qui facilite sa lecture et sa compréhension. D’un point de vue technique, il reprend le style d’indentation que l’on retrouve dans Python.

Pour un administrateur, YAML est un outil plus utile. Les outils IaC, comme Ansible, Docker Compose, Terraform (en parallèle du langage spécifique au domaine HCL) et AWS CloudFormation, utilisent YAML pour définir et gérer les configurations de divers systèmes virtuels et bare-metal.

YAML est le format de fichier de configuration le plus courant pour obtenir les avantages de l’automatisation, tels que la cohérence, la répétabilité et la facilité de modification, en particulier avec des outils comme Ansible. Par exemple, Docker Compose utilise des fichiers YAML pour définir plusieurs services ou applications. La gestion des conteneurs Kubernetes repose également sur le format YAML. Les administrateurs utilisent souvent des outils IaC basés sur YAML pour gérer les technologies basées sur Linux. La simplicité de YAML facilite par ailleurs l’examen des fichiers et la visualisation de l’agencement d’une infrastructure IT.

L’exemple de playbook de la figure 1 provient de la documentation originale d’Ansible et décrit la structure YAML qui définit la fonctionnalité du fichier. Cette fonctionnalité permet l’automatisation et l’évolutivité sur site et dans le cloud.

Figure 1. Un playbook Ansible configuré à l'aide de YAML

Le code YAML commence par trois tirets (---) et se termine par trois points (...). Les sections des documents YAML sont appelées "maps". Ces "cartes" sont des listes hiérarchiques de valeurs.

Les listes commencent par une clé qui renvoie à une ou plusieurs valeurs. Par exemple, je pourrais avoir une clé nommée birds avec trois valeurs (eagle, chicken, hawk) :