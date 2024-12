Agentspace : chez Google, l’Enterprise Search avance sous couverture

Après avoir présenté Gemini pour Workspace et Gemini 2.0 Flash, Google Cloud a annoncé Agentspace, un outil disponible en accès anticipé.

Ici, il ne s’agit pas d’une usine à créer des agents, mais d’un service clé en main pour aider un métier à accéder à des données résidant dans plusieurs solutions hébergées dans le cloud, que ce soit chez GCP ou non… et bien au-delà des frontières de Workspace.

Le fournisseur entend proposer une combinaison de l'IA générative et une qualité de recherche « à la Google » à toutes les entreprises. Le géant de l’informatique mêle ainsi RAG (Retrieval Augmented Generation) et Enterprise Search en proposant une solution concurrente aux offres d’Elastic ou de Sinequa.

« Désormais, les entreprises peuvent permettre à leurs employés des services marketing, financier, juridique, technique et autres d’effectuer de meilleures recherches, de rédiger rapidement du contenu et d’automatiser les tâches répétitives, y compris les flux de travail à plusieurs étapes », promet GCP.

Data analyst, ingénieurs logiciels et IT, spécialiste du marketing, RH… Google Cloud pense pouvoir toucher l’ensemble des fonctions clés d’une entreprise. Les « espaces » pourront être personnalisés à l’image de l’entreprise et suivant le rôle des usagers à travers une interface low-code.

Outre la recherche d’information, les utilisateurs pourront bénéficier d’une « assistance multimodale », propulsée, non pas par un seul modèle comme le géant technologique entend le faire d’ici l’année prochaine, mais par plusieurs : des LLM Gemini, le modèle de génération d’images Imagen et celui consacré à la génération de vidéos, Veo.

Il sera aussi possible d’importer des données en provenance des instances BigQuery, Cloud Storage et Google Drive dans un data store spécifique. Il faudra alors configurer l’autodétection (ou non) des schémas de données. Ici, il s’agit d’un moyen d’accéder à des documents qui n’existent pas dans les autres systèmes cités plus haut. Là, le fournisseur entend permettre l’ingestion dans le moteur de recherche d’entreprise de sources qui sont absentes des outils cités plus haut. Il fournit alors différentes briques et propose des stratégies pour découper les documents en « chunks » puis les vectoriser automatiquement.

Des « actions » limitées plutôt que des agents réellement autonomes

Oui, en sus de la recherche avancée, les employés devront pouvoir prendre des « actions » en consolidant les informations de plusieurs calendriers (enfin !), en créant automatiquement des formulaires, des mails, en lissant la gestion des tickets IT présents dans différents outils, etc.

Ces flux d’automatisation (très) simples sont disponibles dans Jira Cloud, Workday, Gmail, Google Calendar, ainsi que dans la boîte mail et le calendrier Outlook.

En clair, le fournisseur est en train de proposer une solution que beaucoup d’entreprises ont tenté ou tentent de bâtir de leur côté. Et il voit grand : il espère pouvoir la déployer à l’échelle d’entreprise comptabilisant « plusieurs milliers de salariés ».

S’il faut pouvoir faire confiance au géant du cloud, celui-ci assure, qu’en sus des pratiques d’IA responsable, de protection juridique quant aux potentiels ratés de ses modèles et d’ancrage des réponses dans les sources de données de l’entreprise, il entend assurer une gestion de la sécurité de niveau entreprise en garantissant le respect de la confidentialité des données (dans le cadre des lois américaines et européennes), l’intégration avec des services RBAC, IAM et des services de chiffrement de données.

Dans sa documentation, GCP indique que les clients pourront exploiter leurs fournisseurs d’identité tiers, dont Entra ID ou Okta. En revanche, la gestion des rôles est orchestrée depuis le IAM de Google Cloud.

Le fournisseur proposera trois formules. L’une, nommée Agentspace Enterprise, rassemble les fonctions de recherches avancées, de traduction, de résumé et RAG en proposant, en sus, l’outil NotebookLM Enterprise (que LeMagIT vous présentera plus en détail prochainement). La deuxième formule, Agentspace Enterprise Plus, ajoutera l’ensemble des fonctions d’IA de type agentique.

Selon les informations obtenues par le cabinet d’analystes Constellation Research, Agentspace Enterprise coûtera 25 dollars par utilisateur et par mois, tandis que la version Plus coûtera 45 dollars par utilisateur par mois.

NotebookLM Enterprise sera également disponible en « standalone », au prix de 9 dollars par utilisateur par mois.

Outre Deloitte et Nokia, Agentspace retient déjà l’attention du spécialiste de la distribution et de la production d’équipement sportif Decathlon. Ce membre de l’association familiale Mulliez est client de GCP, mais aussi d’AWS.

« La capacité de Google Agentspace à mettre en relation les équipes avec les bonnes informations provenant de l’ensemble des organisations et à fournir une assistance en libre-service est très prometteuse », avance Youssef Bakkali, Group Product Manager chez Decathlon, dans un communiqué de presse. « Google Agentspace pourrait devenir un outil essentiel pour les concepteurs de produits, les spécialistes du marketing et les chercheurs, leur permettant de prendre des décisions plus rapides et mieux informées et, en fin de compte, d’offrir de meilleures expériences aux clients ».

L’évolution de la solution serait suivie par l’équipe Data & IA de Decathlon, dont le travail a été précédemment mentionné dans les colonnes du MagIT.