Pour bien prendre la vague de l’IA, Decathlon forme ses collaborateurs

L’ambition de la marque Decathlon est de permettre à chacun de vivre le sport, comme ils le souhaitent, à tous les niveaux, rappelle Sébastien Staes, Head of data transformation chez Decathlon. Ce leitmotiv, les équipes Data & IA de l’enseigne s’emploient également à le mettre en œuvre pour tous les métiers (105 000 salariés) de l’organisation présente dans 70 pays.

Le numérique occupe une place centrale dans l’ambition de transformation de Decathlon. « Il ne s’agit pas simplement de concevoir et distribuer des articles de sport, mais créer des expériences et des émotions. Et de fait, cela passe par la Data », générée par des applications.

Ne pas subir la vague de l’IA générative La transformation doit cependant s’opérer également en interne. Citant une étude LinkedIn, Didier Mamma, vice-président Advanced Analytics & AI Innovation chez Decathlon, souligne que près de 70 % des métiers du retail et de la conception seront impactés par l’intelligence artificielle. « Il y a donc un véritable enjeu pour nous de faire de l’accompagnement et de la conduite du changement. » Et cette dimension de change est d’autant plus stratégique que plusieurs rapports mettent en lumière un accroissement de la résistance au changement. « La Data ne remplacera pas le métier, cependant elle permettra des tâches qui ne seront plus réalisées par des humains. Il faut en tenir compte dans la transformation. Nous en avons pleinement conscience », déclare encore le dirigeant, qui insiste aussi sur la vitesse accrue des changements. La rapidité d’adoption de ChatGPT (100 millions d’utilisateurs en l’espace de deux mois) en est un exemple probant. Par ailleurs, les récentes avancées technologiques remettent en cause une croyance concernant leur usage. Il ne s’agit plus seulement d’automatiser des tâches répétitives. « Avec l’IA générative, nous pouvons couvrir tout le spectre des usages. » Oui, mais lesquels ? Pour le savoir, Decathlon a procédé à une cartographie afin d’identifier l’impact de l’IA sur ses différents métiers et les synergies potentielles. « L’objectif est de mesurer la valeur de l’humain apportée à la machine ». Et inversement. Les métiers les plus complémentaires de l’IA sont en particulier ceux pour lesquels l’empathie est nécessaire. L’ancien ministre de l’Éducation nationale, Luc Ferry, estimait lors de l’ITES 2023 que les métiers associant « la tête, le cœur et la main », seraient les plus préservés par le risque de se faire remplacer par une IA, c’est-à-dire ceux combinant intelligence, relations humaines et savoir-faire manuel. Des métiers peuvent cependant être augmentés. C’est le cas par exemple d’ingénieurs travaillant sur la résistance des matériaux. Sur la tarification, un domaine clé dans le retail, la machine constitue là aussi une aide à la décision pour mesurer l’élasticité-prix et établir les prix optimaux. « L’IA recommande, mais c’est néanmoins le revenue manager qui décide in fine », précise Didier Mamma. L’expert identifie aussi, pour certains métiers, la possibilité d’associer les « deux intelligences ». Ce cas de figure s’applique notamment aux designers de Decathlon, qui au départ exprimaient des réticences à l’égard de l’IA générative. Pour Didier Mamma, la conclusion est sans ambiguïté : l’IA générative ne rend pas créatif. « En revanche, nous avons pu constater qu’un créatif pouvait l’être encore plus grâce à l’IA générative en lui permettant de matérialiser plus rapidement et facilement des intuitions. »

« Travailler la relation des collaborateurs avec les données » L’IA générative ne constitue cependant pas l’unique domaine d’application en matière de cas d’usage. Les équipes de Decathlon planchent sur trois grandes typologies de cas d’usage. La première : l’optimisation ou amélioration incrémentale. « Il faut en faire, mais les gains de productivité sont moindres. » La seconde catégorie : la réingénierie de processus, qui permet « d’aller un peu plus loin dans la création de valeur. » Enfin : l’innovation de rupture, clé pour l’entreprise. Selon Didier Mamma, les métiers apprécient les gains permis par l’innovation de rupture, mais il insiste sur le fait qu’elle ne répond pas à toutes les problématiques. « C’est impossible », tranche-t-il, plaidant en faveur d’un mix entre la finalité des cas d’usage, dont tous ne présentent pas le même taux de réussite ni des gains similaires. « Il est essentiel dès le départ de bien cadrer les cas d’usage et les résultats attendus », préconise donc le VP Data & IA. À cette fin, Sébastien Staes insiste sur la nécessité « de travailler la relation des collaborateurs avec les données. » Cette approche appartient « aux fondations solides » sur lesquelles doit s’appuyer l’entreprise. « Notre volonté, c’est d’aller vers 30 % de technique et 70 % de lien avec le métier pour être sûr de répondre par la bonne solution à des problématiques métiers (…) au risque sinon d’apporter une bonne réponse à un mauvais problème et donc de ne pas créer de valeur », commente Didier Mamma. Ces 70 % de lien métier permettent aussi de gérer des frictions. Celles-ci peuvent naître lorsque les usages de l’IA transforment en profondeur les activités. Justement, Didier Mamma défend la valeur de ces « frictions pour être disruptif. » Par exemple, le lab IA a souhaité l’appliquer au domaine des fiches produit, toujours à optimiser et enrichir. Le métier privilégiait le recours à des prestataires humains pour la rédaction des fiches. L’IA serait intervenue pour contrôler ce travail. Pour Didier Mamma, l’inverse était préférable et possible grâce à l’IA générative, et pour des résultats finalement supérieurs. « Nous avons eu beaucoup de débats », reconnaît le cadre de Decathlon. « Mais la machine présente deux avantages. Au premier jet, elle fait au moins aussi bien que l’humain. Cependant, le modèle présente l’avantage de pouvoir être renforcé grâce aux feedbacks des superviseurs », ajoute-t-il en référence à la technique du RLHF ou Reinforcement Learning from Human Feedback. Celle-ci permet d’affiner l’entraînement d’un modèle d’IA générative à l’aide des retours des utilisateurs.