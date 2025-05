Semiconducteurs : Huawei en route pour l’indépendance

Sur la base d’images satellites et d’indiscrétions de la part d’industriels concernés, une enquête du Financial Times révèle que le fabricant informatique chinois Huawei construit sa propre fonderie de semiconducteurs pour fabriquer les processeurs de ses appareils. L’usine serait en mesure de graver des circuits avec une précision de 7 nm, soit des puces équivalentes en termes de densité et de dissipation thermique aux processeurs et aux GPU haut de gamme lancés en Occident entre 2021 et 2023.

Les appareils servant à fabriquer et contrôler ces puces seraient construits par une filiale de Huawei, SiCarrier. Le système optique qui grave les circuits par lithographie à partir de la projection d’un masque sous forme d’ultraviolets est pour l’heure celui mis au point par la fonderie chinoise SMIC.

C’est parce que ce dispositif repose sur des longueurs d’onde de type DUV que la finesse ne pourrait descendre en dessous de 7 nm. Pour autant, Huawei serait en train de développer lui-même un système optique supportant les longueurs d’onde EUV pour franchir d’ici à deux ans la barrière de sa miniaturisation.

Les circuits mémoires indispensables aux puces seraient quant à eux fabriqués par deux autres industriels chinois : Fujian Jinhua et SwaySure.

L’enjeu de ces efforts est de pouvoir utiliser en Chine des équipements informatiques aussi performants que ceux disponibles en Occident pour entraîner et utiliser l’IA. Les embargos de plus en plus restrictifs des USA ont en effet empêché ces dernières années Pékin d’importer sur son sol les matériels de gravure du Hollandais ASML, les circuits gravés par les usines du Taiwanais TSMC, puis les processeurs et les GPU américains (Intel, AMD, Ampere, Nvidia…) qui sortent de ces usines.

Il existe aussi des restrictions de fait concernant les mémoires fabriquées par les coréens Samsung, SK Hynix et l’Américain Micron.

En finir avec les méthodes frauduleuses Peu avant la pandémie de Covid-19, la Chine avait affirmé avoir suffisamment de moyens pour réinventer chez elle, en partant de zéro et en un temps record, tout l’arsenal industriel nécessaire à la fabrication de puces de pointe. C’est ainsi que naquit SMIC, avec l’objectif de concurrencer TSMC. Mais entretemps, cette ambition a été entachée par des tentatives d’espionnage dans les locaux d’ASML, par le détournement de vrais GPU Nvidia via des sociétés-écrans à Singapour, par la falsification de commandes pour se fournir des circuits en grande quantité chez TSMC. De son côté, SMIC a bien fini par produire des semiconducteurs. En vain, selon différents observateurs : plus de la moitié de ses circuits auraient des défauts de fabrication. Ces différentes méthodes frauduleuses ont d’autant plus ulcéré les gouvernements occidentaux qu’elles ont néanmoins permis à la Chine d’entraîner et de déployer en ce début d’année un modèle d’IA plus performant que tous ceux qui l’avaient précédé : Deepseek. Face aux contrôles renforcés contre la fraude, Huawei, le plus important fabricant chinois de serveurs, de baies de stockage et d’équipements réseau, a manifestement décidé de prendre les rênes de la production des semiconducteurs. Avec le consentement du gouvernement chinois, puisque SMIC semble désormais lui fournir l’ensemble de son savoir-faire et de ses ressources industrielles.