Infrastructures d’IA : AMD rachète ZT Systems

Et maintenant, le savoir-faire en conception de serveurs critiques.

AMD, le rival d’Intel dans la fourniture de processeurs x86, vient d’annoncer son intention de racheter le fabricant de serveurs américains ZT Systems pour 4,9 milliards de dollars. Pas pour commercialiser lui-même des serveurs – AMD compterait d’ailleurs revendre les ateliers d’assemblage de machines à court terme –, mais plutôt pour se doter d’une expertise en conception de machines et d’un service support concernant leur maintien en opération.

« ZT ajoute une expertise de classe mondiale en matière de conception de systèmes et de solutions à l’échelle du rack, qui renforcera considérablement nos systèmes d’IA pour les centres de données et nos capacités de mise en œuvre auprès des clients », déclare Lisa Su, la PDG d’AMD, dans un communiqué.

« La combinaison de nos accélérateurs haute performance, nos processeurs Epyc, nos produits réseau avec l’expertise de pointe de ZT Systems en matière de systèmes de centres de données permettra à AMD de fournir de bout en bout une infrastructure de datacenters pour l’IA avec notre écosystème de partenaires intégrateurs », ajoute-t-elle

Racheter une expertise

Le fabricant de serveurs américains ZT Systems est réputé savoir construire, pour les hébergeurs de cloud de taille moyenne, les télécoms et les grands datacenters privés, des configurations personnalisées de pointe. Elles rivaliseraient de sophistication avec les serveurs et les baies de stockage que les hyperscalers construisent eux-mêmes.

En le rachetant, AMD compte pouvoir prouver aux hyperscalers qu’ils peuvent bâtir des services d’IA reposant sur ses accélérateurs MI300X avec l’assurance qu’ils seront au moins aussi bien accompagnés que lorsqu’ils travaillent avec Nvidia, le leader actuel des accélérateurs pour l’IA.

« Depuis près de 30 ans, nous avons fait évoluer nos activités pour devenir l’un des principaux fournisseurs d’infrastructures informatiques et de stockage critiques pour les plus grandes entreprises de cloud computing de la planète. AMD partage notre vision du rôle important que notre technologie et notre personnel jouent dans la conception de l’infrastructure informatique qui alimente les plus grands centres de données du monde », commente Frank Zhang, l’actuel PDG de ZT Systems, dans le même communiqué.

« L’acquisition de ZT Systems est une nouvelle étape clé de notre stratégie à long terme concernant l’IA. » Lisa SuPDG d’AMD

En particulier, ZT Systems maîtrise le design de machines selon les normes OCP (Open Compute Platforms) chères aux hyperscalers. Elles permettent notamment d’assembler en rack des briques uniquement constituées de cartes d’extension PCIe, comme les MI300X. ZT Systems maîtrise par ailleurs toutes les contraintes d’installation en rack de composants qui consomment plus d’énergie que d’ordinaire, qui dégagent plus de chaleur ou qui nécessitent plus de connectique réseau. Des contraintes particulièrement courantes dans les clusters de calcul pour l’IA.