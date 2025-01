Data Portal : Accor rejoint Pernod Ricard et JCDecaux

Il y a deux ans, JCDecaux avait rejoint le projet technique de Pernod Ricard, baptisé Data Portal, pour « motoriser » les échanges de données au sein d’une organisation. Hier, mardi 21 janvier 2025, c’est un autre groupe français international qui a pris la même décision : Accor.

Ce « portail » a été initialement développé par Pernod Ricard 2015. Son objet est de centraliser toutes les sources de données d’une entreprise (en l’occurrence des trois qui sont associées) à travers le monde, et d’en gérer plus simplement les droits d’accès pour favoriser leur exploitation.

Data Portal n’a en revanche pas vocation à partager les données entre les organisations partenaires. Le partenariat concerne le développement du code de la plateforme, pas la création de catalogues de données communes – comme peut le proposer un Dawex.

Depuis septembre 2022 les partages d’expériences et les co-développements entre JCDecaux et Pernod Ricard auraient permis d’améliorer l’agilité entre les équipes techniques et métiers. « Les synergies ont permis d’introduire de nouvelles fonctionnalités et d’optimiser des modules existants comme le catalogue de données et le glossaire business, tout en accélérant la livraison des projets et en réduisant les coûts », vantent les deux entreprises.

Le groupe hôtelier Accord a visiblement été séduit par cette option industrielle « unique sur le marché » (sic).

L’hôtellerie héberge beaucoup de données De fait, le secteur de l’hôtellerie-restauration est extrêmement riche en données. L’enjeu est de les rendre exploitables et manipulables par le plus grand nombre, rappelle Accor. « Que ce soit pour la personnalisation de l’expérience client avec le marketing, le pilotage des tarifs avec les fonctions commerciales ou encore la gestion des données environnementales au service de la feuille de route ESG, tous les départements d’Accor vont pouvoir désormais plus facilement trouver et accéder à ces données », se félicite le groupe. Une problématique encore plus prégnante à l’heure de l’intelligence artificielle, dixit Sébastien Bazin, président-directeur général d’Accor. L’IA ne peut en effet exister qu’en se nourrissant des bonnes données.