Pernod-Ricard et JCDecaux mettent leurs forces en commun pour créer un portail de données

Pernod-Ricard et JCDecaux viennent d’annoncer un partenariat autour d’une solution qui permet à une entreprise de centraliser l’ensemble de ses données, provenant de différentes entités dans le monde, pour en faciliter leur utilisation et leur partage.

Cet outil, baptisé « Data Portal », est développé depuis 2015 par l’équipe IT du centre d’excellence Data de Pernod-Ricard (20 personnes). Il se veut particulièrement ergonomique et intuitif, et très tourné vers les métiers. Les 7 000 salariés du groupe de Vins et Spiritueux y trouvent déjà quotidiennement des informations sur les ventes et des données clés pour leurs stratégies commerciales.

« Le Data Portal facilite le travail de nos équipes afin de proposer, dans chacun de nos marchés, le bon produit, au bon moment, au bon consommateur et au bon prix », illustre Alexandre Ricard, Président-directeur général de Pernod-Ricard.