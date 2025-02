IA et impact écologique : l’ENS lance un observatoire mondial

L’École Normale Supérieure (ENS-PSL), la Fondation de l’ENS, l’Institut IA et Société (co-fondé par l’ENS) et Capgemini viennent de lancer un observatoire pour analyser les impacts environnementaux de l’intelligence artificielle (IA).

Cette mesure couvrira toutes les étapes de l’IA (entraînement, ajustement/fine tuning, inférence et fin de vie). L’observatoire proposera également des pistes de « mitigation » (sic).

Un impact énergétique qui explose L’IA est gourmande en puissance de calcul. Et la démocratisation de l’IA générative (GenAI) – encore plus énergivore – devrait faire exploser ces besoins. Selon une étude de Capgemini Research, les grands modèles de langage (LLM) au cœur de la GenAI consommeraient jusqu’à 4 600 fois plus d’énergie que les modèles d’IA classiques. Dans le pire scénario imaginé par Capgemini, la consommation électrique de l’IA pourrait être multipliée par presque 25 d’ici 2030. Ces chiffres justifient l’intérêt d’une évaluation plus rigoureuse et systématique de l’empreinte carbone, de la consommation d’eau et des déchets électroniques générés par les modèles d’IA. C’est exactement ce que se propose de faire le nouvel observatoire.

Une méthodologie et une base de données « L’Observatoire mondial sur l’impact environnemental de l’IA » vise en effet à établir une méthodologie, partagée, pour quantifier les effets réels des différentes formes d’IA. Il s’appuiera sur une communauté d’expertises internationales – chercheurs académiques, entreprises et représentants de la société civile. L’ambition est aussi de bâtir une base de données en accès libre, alimentée par des contributions issues des mondes de la recherche et des acteurs industriels. En centralisant et en structurant ces informations, le projet espère renforcer la transparence sur l’empreinte environnementale de l’IA et, dans un second temps, favoriser des pratiques plus responsables. La création d’indicateurs fiables doit en effet permettre aux entreprises, mais aussi aux régulateurs, d’adopter des stratégies pour limiter l’impact des modèles les plus énergivores.