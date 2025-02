Stockage : NetApp met à jour ses baies SAN d’entrée de gamme

Après en avoir rénové les modèles haut de gamme en septembre dernier, NetApp fait à présent évoluer les modèles d’entrée de gamme de ses familles de baies de stockage ASA. Ces équipements sont des SAN, soit un stockage en mode bloc partageable entre plusieurs serveurs.

Les nouveaux ASA A20, A30 et A50 correspondent en grande partie à une évolution du processeur, des bus PCIe et de la mémoire. Ils complètent par le bas les modèles A70, A90 et A1K existants et remplacent donc les A150, A250 et A400. Selon NetApp, l’A20 est 72 % plus rapide que l’ancienne A150, tandis que les A30 et A50 sont 109 % et 171 % plus rapides que les A250 et A400.

Toutes ces baies prennent la forme d’un boîtier rack 2U de 24 SDD. Chaque baie est elle-même extensible via l’ajout de tiroirs 2U de 24 SSD. Pour autant, la puissance des contrôleurs limite le nombre de SSD pris en charge : 576 pour l’A20 (23 tiroirs), 864 pour l’A30 (35 tiroirs) et 1 440 pour l’A50 (59 tiroirs). Les modèles haut de gamme, eux, supportent chacun 2 880 SSD (118 tiroirs).

Jusqu’à 48 Po en cluster L’A20 propose de 15 To à 734 To de capacité brute, soit 3,2 Po de capacité utile lorsque les systèmes de réduction de données sont appliqués (déduplication, compression) et même jusqu’à 19 Po possibles en cluster. Ces chiffres sont de 68 To à 1,8 Po en données brutes pour l’A50. La capacité brute peut atteindre 48 Po lorsqu’on assemble l’A50 en cluster, ce que toutes les baies ASA supportent. En termes de capacités, il y a un certain chevauchement entre la A50 et la A70 de milieu de gamme, mais cette dernière est proposée dans un format 4U afin d’offrir davantage d’options de connectivité. L’un des points saillants est que l’A70 autorise ainsi le changement des cartes qui connectent la baie principale à ses tiroirs de disques, pour faire évoluer les débits au fil du temps, alors que ce n’est pas le cas sur les deux autres modèles. Pour mémoire, la série ASA correspond en fait à la famille de baies AFF de NetApp, avec la fonctionnalité NAS désactivée. Et il est à noter que la famille AFF avait déjà bénéficié des mêmes nouveaux modèles A20, A30 et A50 en novembre dernier.