Airbus explore la simulation quantique pour la biocatalyse

Airbus vient de s’associer à l’entreprise allemande Quantistry dans un programme de R&D de deux ans. La collaboration visera à appliquer l’informatique quantique et l’intelligence artificielle (IA) à la biocatalyse.

La biocatalyse repose sur l’utilisation d’enzymes pour accélérer des réactions chimiques. Elle pourrait offrir des alternatives durables aux procédés traditionnels polluants, en améliorant l’efficacité des réactions chimiques et donc en réduisant la consommation d’énergie.

Elle est devenue une discipline clé pour le développement de nouveaux matériaux et de procédés industriels. Et à ce titre, elle suscite de l’intérêt dans l’aéronautique.

Airbus en est aujourd’hui un bon exemple. L’avionneur européen cherche à exploiter le potentiel de la biocatalyse pour optimiser certaines étapes de ses procédés industriels et réduire leur empreinte environnementale.

Fondée en 2019, Quantistry doit lui apporter son expertise en simulations moléculaires pour modéliser ces réactions à l’échelle atomique et accélérer ainsi l’identification des solutions les plus viables.

La start-up de 15 employés revendique à ce jour 100 millions de simulations quantiques.

Ses technologies sont déjà utilisées dans plusieurs secteurs comme la chimie, les batteries et la biotechnologie.

La modélisation multi-échelle consiste à analyser un phénomène à différents niveaux de détail, en passant de l’échelle atomique à celle du matériau ou du système complet. Cette approche permet de mieux comprendre comment des réactions chimiques microscopiques influencent les propriétés et le comportement d’un matériau à grande échelle.

Fondée à Berlin, Quantistry propose une plateforme cloud qui combine IA, calcul quantique et modélisation multi-échelle.

Une combinaison de plusieurs techniques de chimie computationnelle

Le projet mobilisera plusieurs méthodes de calcul et d’analyse du domaine de la chimie computationnelle – une discipline qui mélange physique, mathématique et chimie pour simuler le comportement des molécules.

Elle combinera par exemple la chimie quantique (qui applique les principes de la mécanique quantique aux systèmes physiques des molécules) et les techniques dites de « docking moléculaire » – couramment utilisées en biotechnologie et qui anticipent les interactions entre les molécules et leurs cibles.

L’équipe de recherche s’appuiera également sur des simulations de dynamique moléculaire, qui observent en temps réel l’évolution des systèmes à l’échelle atomique.

Ces modélisations – qui s’assimilent à des tests virtuels de réactions chimiques – promettent de réduire le besoin d’expérimentation physique, tout en améliorant la précision et la vitesse des analyses.

Côté IA, des algorithmes de Machine Learning (ML) entraînés sur de grandes bases de données de réactions chimiques affineront les prédictions sur les comportements des molécules.

Airbus espère que le mélange de ces technologies lui permettra d’explorer plus rapidement des pistes d’innovation en matière de procédés chimiques et de conception de matériaux.