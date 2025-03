Jumeau numérique : un cœur qui bat au rythme de l’IA

C’est un projet que Dassault Systèmes a lancé il y a dix ans déjà, en collaboration avec la FDA (US Food and Drug Administration). Living Heart est un jumeau numérique du cœur (Digital Twin) qui tente de reproduire le fonctionnement cardiaque. Le but était d’aider la conception de dispositifs médicaux et la médecine de précision.

Dix ans plus tard, le projet franchit une nouvelle étape. L’éditeur français vient d’ajouter des modèles d’intelligence artificielle (IA) à ses modèles de cœurs virtuels. Actuellement en bêta-test, ces technologies doivent permettre d’adapter les simulations 3D aux particularités de chaque patient ou d’un groupe de patients.

Cette IA, très spécialisée, s’est appuyée sur les données de cas réels collectées depuis le début de Living Heart. Dans ce cadre, l’IA générative (GenAI) est utilisée pour ajuster la structure des tissus et intégrer les spécificités individuelles.

Accélérer la conception des dispositifs médicaux L’un des principaux objectifs de cette évolution est d’aider les fabricants de dispositifs médicaux à optimiser la conception et l’intégration de leurs solutions avant les essais cliniques. Selon Dassault Systèmes, ces jumeaux numériques devraient réduire les coûts de développement et raccourcir les délais d’homologation. Modélisation du cœur avec les outils de Dassault Systèmes « Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle frontière avec un modèle entièrement paramétrique et personnalisable », se réjouit Claire Biot, vice-présidente de l’industrie des sciences de la vie et de la santé chez Dassault Systèmes « Il offre aux fabricants des dispositifs médicaux pour concevoir, tester et valider leurs innovations, avec un niveau de confiance accru », assure-t-elle.