Pour le Canadien D-Wave Quantum, c’est une première mondiale et une petite révolution. Un des ordinateurs quantiques qu’il commercialise (Advantage2) aurait atteint « la suprématie quantique » sur un problème concret, avec des applications dans le monde réel.

Pour le prouver, ses équipes ont proposé un article dans la revue Science, qui a accepté de le publier. Pour D-Wave, il s’agit d’une « validation sans équivoque » du fait que le constructeur est « le premier et l’unique » (sic) à avoir fait la démonstration de cette « suprématie ».

Une simulation quantique de matériaux magnétiques

Plus précisément, grâce à l’approche du recuit quantique, le Canadien aurait réussi à faire des simulations de matériaux magnétiques complexes « en quelques minutes ». Toujours d’après D-Wave, les mêmes simulations auraient demandé « près d’un million d’années [de calcul] et plus que la consommation électrique annuelle mondiale avec un supercalculateur classique qui s’appuie sur des clusters de GPU ».

Pour mémoire, la « suprématie quantique » (aussi appelée « avantage quantique ») désigne le point de basculement où un ordinateur quantique effectue un calcul que des superordinateurs « classiques » (HPC) ne peuvent réaliser, ou ne peuvent pas terminer dans un délai raisonnable.

Pour cette étude, D-Wave a collaboré avec des scientifiques de plusieurs institutions internationales (dont ETH Zürich, l’Université de British Columbia, l’Université Jagellonne de Cracovie ou encore le Max Planck Institute for Solid State Research). Il a testé son système quantique contre le superordinateur « Frontier » du Oak Ridge National Laboratory.