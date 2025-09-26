HSBC revendique une première mondiale en trading quantique

Acheter ou vendre des obligations d’entreprises n’est pas aussi simple que d’acheter ou vendre des actions. Les facteurs sont plus nombreux et, surtout, les transactions se font de gré à gré. Autrement dit, l’investisseur négocie avec plusieurs banques séparément, qui proposent chacune un prix, puis il en choisit une pour réaliser l’opération (cf. encadré). Du côté des banques, l’idée a assez vite germé d’appliquer des algorithmes pour optimiser le prix proposé sans aucune intervention humaine. C’est précisément cette partie du trading que HSBC et IBM viennent de tenter d’améliorer en faisant entrer en scène l’informatique quantique.

En combinant deux types de ressources informatiques, classiques et quantiques, IBM et HSBC ont constaté que « la probabilité d’exécution d’un ordre au prix coté » (trouver le prix qui optimise la chance que l’investisseur choisisse HSBC tout en optimisant la marge) a été améliorée jusqu’à 34 %.

« Le premier exemple d’utilisation du quantique sur des données industrielles réelles » Pour Philip Intallura, Group Head of Quantum Technologies chez HSBC, cette expérimentation est, ni plus ni moins, « la réalisation la plus importante du programme quantique de HSBC à ce jour ». D’un point de vue opérationnel, l’amélioration dans la prévision d’exécution d’un ordre se traduira par « des marges accrues et une meilleure liquidité ». L’estimation de la probabilité de gagner un ordre est en effet une opération répétée « des milliers de fois par jour », resitue Josh Freeland, responsable mondial du trading algorithmique crédit chez HSBC. « C’est la réalisation la plus importante du programme quantique de HSBC à ce jour. » Philip IntalluraGroup Head of Quantum Technologies chez HSBC Cette tâche aurait déjà mobilisé jusqu’à « 16 physiciens et chercheurs en IA travaillant jour et nuit », ce qui illustre, selon Josh Freeland, l’intérêt d’un apport quantique capable de réduire significativement la complexité et les efforts nécessaires « Le partenariat avec HSBC est l’un des meilleurs exemples de mise en commun de la science et de la pratique », renchérit Jay Gambetta, vice-président IBM Quantum. Pour le VP d’IBM, l’essai représenterait même « le premier exemple d’utilisation du quantique sur des données industrielles réelles ».

Le quantique pour trouver des patterns cachés Dans le détail, HSBC et IBM expliquent que l’informatique quantique, en utilisant les lois de la mécanique quantique, peut « représenter et traiter des informations dans un espace exponentiellement plus vaste et plus dynamique que celui auquel les systèmes classiques ont accès ». « Le trading algorithmique utilise énormément de calculs avancés […] C’est un gros problème d’optimisation. » Jay GambettaVice-président IBM Quantum Cette capacité permet aux ordinateurs quantiques de résoudre certains problèmes « qui sont hors de portée, y compris des superordinateurs classiques les plus puissants ». « Le trading algorithmique utilise en réalité énormément de calculs avancés pour résoudre ce problème. C’est un gros problème d’optimisation. Ce que l’équipe a fait, c’est d’injecter dans cette optimisation un algorithme quantique qui recherche des schémas récurrents », résume Jay Gambetta. « Et comme nous savons que le quantique est meilleur pour trouver certains types de récurrences ou de structures, ce cas d’usage était un bon candidat ».