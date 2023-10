Stockage : Hitachi Vantara va unifier toutes ses offres avec le système VSP One

Le fabricant Hitachi Vantara proposera en 2024 VSP One, un nouveau système de stockage SDS, à la fois bloc, fichier et objet, qui fonctionnera pour toutes les catégories de stockage, de la baie capacitive à la baie ultra-performante. Installable sur des machines physiques dans le dacatencer, mais aussi sur des machines virtuelles en cloud, ce SDS pourra nativement répliquer ses contenus et basculer ses accès vers un site – ou un cloud – de secours.

De fait, VSP One deviendrait le système d’exploitation des baies VSP (mode bloc, haut de gamme), HNAS (serveurs de fichiers de toutes tailles), HCP (mode objet) et des appliances VSS, c’est-à-dire de serveurs de stockage qui fonctionnaient déjà sous un SDS de génération précédente. Selon les informations d’Hitachi Vantara, VSP One sera aussi installable chez des hyperscalers qui pourraient dès lors commercialiser eux-mêmes des services de stockage « Hitachi Vantara », dans le but de faciliter les migrations du datacenter au cloud. Un fonctionnement déjà proposé aux clients de NetApp.

Hitachi Vantara promet que l’installation de VSP One sur ses machines physiques n’aura aucun impact sur leurs tarifs actuels, qui dépendent de la capacité et du niveau de support. Une simple mise à jour pourrait même installer VSP One sur les machines vendues depuis un certain temps.

Une seule console qui gère tous les stockages ensemble Dans la foulée, il n’y aura plus qu’une seule console d’administration pour tout gérer, Hitachi Ops Center. Elle sera accompagnée d’un module de monitoring en cloud, Customer Experience Portal, évolution de l’actuel Ops Center Clear Sight. « La prouesse est ici de dé-siloter les différentes classes de stockage. » Henry BaltazarAnalyste, cabinet d’études 451 Research « La prouesse est ici de dé-siloter les différentes classes de stockage », dit Henry Baltazar, analyste pour le cabinet d’études 451 Research. Il fait remarquer que si Ops Center permettait déjà de gérer individuellement plusieurs baies depuis la même console, il était en revanche impossible d’utiliser de la capacité d’une baie pour étendre le stockage d’une autre. « C’est désormais résolu. Et c’est une flexibilité très importante, car, quand les entreprises disposent d’un système pour les données critiques, d’un autre pour les données froides et d’autres encore pour l’archivage, de la sauvegarde ou encore des données en cloud, la gestion des capacités et des droits d’accès sur autant de silos devient très compliquée. Avec VSP One, vous gérez tout comme s’il s’agissait d’une seule baie », ajoute-t-il. En l’occurrence, les différents modèles de baies aujourd’hui existant au catalogue seront tous renommés VSP. Et ils pourront être utilisés selon quatre modes : VSP Block (baie entièrement dédiée au bloc), VSP File (entièrement dédiée aux données non structurées, avec un accès fichier et un accès objet), VSP SDS (versatile avec accès bloc, fichier et objet) et VSP SDS Cloud (la même chose, mais hébergée en cloud).