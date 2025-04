L’open source plébiscité pour ses atouts économiques… sauf dans le Big Data (étude)

En collaboration avec la fondation Eclipse et l’Open Source Initiative, Perforce a mené une étude auprès de 433 individus entre le mois de septembre et le mois de décembre 2024. L’éditeur a interrogé les professionnels de l’IT sur l’adoption des technologies open source au sein de leur organisation.

Ce « State of Open Source Report 2025 » indique que 96 % des entreprises disent augmenter ou maintenir leur usage de logiciels open source. Cela représenterait une hausse de 26 % par rapport à l’année dernière. Les raisons principales de cet engouement ? L’absence de coût de licence et/ou la réduction des coûts (53,33 %), la possibilité de réduire le verrouillage propriétaire (32,86 %), l’accès à des standards ouverts et interopérables (27,62 %), ainsi qu’à des technologies stables, supportées à long terme par la communauté (24,29 %).

« En analysant les réponses par secteur, on constate que 92 % des professionnels du secteur public ou gouvernemental privilégient l’absence de coût de licence, un choix largement influencé par la menace constante de sous-financement, voire de suppression des financements, qui pèse sur de nombreuses agences », constatent les auteurs de l’étude. « D’autres secteurs où la réduction des coûts joue un rôle déterminant sont le commerce de détail (67 %), la banque (62 %), les télécommunications (60 %) et l’industrie manufacturière (57 %) » poursuivent-ils. « Dans ces domaines, l’échelle des opérations rend souvent les coûts associés aux licences propriétaires difficilement viables ».

OpenJDK remplace Oracle Java ; Ubuntu, alternative préférée à CentOS

Les personnes interrogées par Perforce et la fondation Eclipse déclarent que leurs entreprises adoptent principalement les technologies cloud native et de conteneurisation (39,52 %), de gestion de données (33,33 %), des frameworks de programmation (32,86 %), des outils DevOps (21,43 %), des systèmes d’exploitation (20 %) et des briques analytiques open source (16,67 %).

En matière de technologies cloud native, Docker (59,30 %), Kubernetes (39,20 %), Prometheus (21,61 %) et Podman dominent dans les entreprises

L’adoption grandissante des langages et frameworks ouverts s’expliqueraient également par des questions de coût. JavaScript, Python et PHP dominent le classement dans ce sondage, suivi par Node.JS, C/C++, OpenJDK, Go et C#. Oracle Java n’arrive qu’en neuvième position à égalité avec Rust.

« En 2023, Oracle a modifié son modèle de licence, ce qui a fait monter en flèche les coûts d’abonnement – et la société a fait la une des journaux l’année dernière pour avoir audité pour la première fois certaines de ses plus grandes entreprises clientes », écrivent les auteurs de l’étude. « [En 2023] Gartner a prédit que, d’ici 2026, plus de 80 % des applications Java seront déployées sur des systèmes d’exécution tiers ».

Mais l’open source n’est pas sans risque. En témoigne la gestion de la fin de vie de CentOS. Pour rappel, Red Hat a changé le cycle de vie de ses distributions Linux en 2020. CentOS n’est plus supportée depuis le 30 juin 2024. En fin d’année dernière, 26 % des entreprises utilisaient encore la distro, dont 40 % des plus grands groupes. Pas moins de 25 % de ces entreprises n’avaient pas encore de plan de migration. Ubuntu (56,73 %) et Debian (31,73 %) sont les deux autres distributions de l’OS les plus utilisées devant RHEL (21,63 %, et près de 60 % dans les institutions financières).

De fait, les personnes sondées considèrent que maintenir à jour et patcher les logiciels, respecter les règles de conformité et maintenir des versions en fin de vie sont les trois défis les plus difficiles à relever avec les solutions open source. À cela s’ajoute le respect des réglementations en matière de sécurité (RGPD, ISO27001, Cyber Resiliency Act, PCI DSS, HIPAA, SOC 2, NIS2, etc.) Ces raisons justifieraient le recours à des distributions propriétaires plutôt que leur variante open source par les grands groupes.