Monitoring : Splunk s’enrichit d’IA, d’IoT et du cloud Azure

Surveiller aussi l’IoT, prendre enfin en compte ce qui se passe sur Azure et s’appuyer sur l’IA pour mieux trier l’information. Telles sont les trois nouveautés que Splunk, le leader des solutions de monitoring, a présentées cette semaine à l’occasion de son événement annuel Splunk .conf2023.

Précisons que le fait d’intégrer au reste des métriques analysées par Splunk celles en provenance d’Azure relève plus de la rectification stratégique que de l’exploit technique. Splunk monitore en effet depuis des années les machines virtuelles qu’une entreprise héberge chez AWS ou GCP. L’absence du support d’Azure n’a jamais véritablement été expliquée.

En pratique, le support d’Azure ne fonctionnera dans un premier temps qu’aux USA. Splunk et Microsoft ont promis que la possibilité de monitorer Azure depuis Splunk serait « rapidement disponible ailleurs dans le monde », sans toutefois s’engager sur une date. De plus, il n’est pas question d’acheter cette possibilité parmi les licences Splunk. Les entreprises devront acheter le module de surveillance sur la marketplace d’Azure.

En pratique, Splunk AI Assistant génère à la place de l’utilisateur des requêtes dans le langage maison SPL et produit à l’écran un résumé des résultats. Auparavant, Splunk proposait déjà SPL Copilot, un outil embryonnaire qui permettait déjà de comprendre un prompt en anglais et de le traduire à la volée en requêtes SPL.

L’utilisation de l’intelligence artificielle n’est pas une première pour Splunk. Depuis 2020 , l’éditeur annonce en effet utiliser une forme de Machine learning pour enrichir les métriques d’informations contextuelles et trier à la volée les plus pertinentes. L’enjeu est de voir plus rapidement les relevés qui importent et de mettre en lumière des signaux faibles – d’un dysfonctionnement ou d’une cyberattaque - qui seraient passés inaperçus dans le flot des métriques.

Des apps pour voir ce qui ne va pas en quelques clics

Il existe désormais une app – Splunk App for Anomaly Detection – qui permet de sélectionner un jeu de données d’un clic et, d’un autre, met en surbrillance sur un graphique tout ce qui dépasse de l’ordinaire. Cette App est gratuite, il suffit d’un compte Splunk pour la télécharger et la greffer à son installation de Splunk Enterprise. Dans la même veine, Outlier Exclusion for Adaptive Thresholding montre d’un clic ce qui dépasse les seuils ou les plafonds ordinaires et serait, selon, l’éditeur, plus adapté pour détecter les problèmes de réseau.

Voilà pour la maintenance de l’informatique. Concernant la cybersécurité, Splunk aurait entraîné pendant toute une année des moteurs de Deep learning sur des données de sécurité. Cet exercice aboutit aujourd’hui à six nouvelles fonctions de détection automatique de processus suspects. Cisco en cite précisément deux : les tentatives l’exfiltration des données d’un DNS et les tentatives d’utilisation frauduleuse de commandes sur un serveur. Grâce à cette IA, le personnel en charge de la cybersécurité, qui utilise le SIEM Splunk Enterprise Security, serait alerté avant que les attaques n’aient pu aboutir.

Enfin, il existait déjà un module Splunk Machine Learning Toolkit (MLTK) qui servait à spécifier, via des requêtes en SPL, quelle données (jeux complets, extraits...) passer à la moulinette du moteur de Machine learning. Ce module évolue désormais en version 5.4 avec des instructions SPL plus claires et des outils graphiques. De concert avec la nouvelle version 5.1 de l’app Data Science and Deep Learning (DSDL), MLTK servirait l’ambition de construire de véritables petites app maison destinées à analyser les données plus d’un point de vue commercial que technique.