Process Mining : Celonis étend ses connexions vers les « lakehouses »

Lors de son événement virtuel Next 2025, Celonis a présenté les évolutions de sa plateforme de process mining dans la droite lignée de ce qu’il avait annoncé au mois d’octobre 2024.

Auprès des clients et des partenaires, Dan Brown, récemment nommé chief product officer chez Celonis, a commencé sa présentation en évoquant l’intégration de la plateforme avec Microsoft Fabric.

Lors de sa conférence annuelle dernière, l’éditeur avait présenté CeloCore, une appellation marketing pour expliquer à ses clients qu’il a étendu les capacités de sa plateforme à traiter davantage de logs et de données de processus. Il avait aussi retravaillé ses extracteurs JDBC pour prendre en charge Snowflake, Google BigQuery et Databricks. À cela s’ajoute la notion d’intégration « zero copy », cher à ces fournisseurs.

L’intégration aux lakehouses, dont Microsoft Fabric, concerne donc les clients généralement plus avancés dans leur déploiement de Celonis. C’est le cas de Saint-Gobain, dont le centre d’excellence consacré à l’exploration des processus impose que les données soient d’abord présentes dans le lac Snowflake de l’entreprise avant de matérialiser un projet . Ce choix s’explique par la volonté de ne pas multiplier les projets d’intégration alors que les applications « cœur » du groupe (ERPs, CRM, etc.) déversent déjà des données dans un espace unifié.

Plus précisément, selon les propos de Manuel Haug, field CTO de Celonis auprès du MagIT, la plupart des clients de l’éditeur commencent par utiliser les connecteurs natifs, génériques (JDBC) et personnalisés avant de transformer les données dans Celonis ou à l’aide d’un outil ETL tiers.

Une modélisation plus fine des événements et des objets issus des applications métiers

Au-delà de l’intégration aux sources de données, Celonis dit étendre son Process Intelligence Graph, un graphe de connaissances des processus propulsés par le modèle de données « Object-Centric Process Mining » (OCPM).

« Nous avons ajouté des objets et des événements pour Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Zendesk, Oracle Fusion, S/4HANA, Workday, ServiceNow et des systèmes de supply chain comme Blue Yonder et Project44 », annonce Paul Dickinson, directeur gestion produits chez Celonis, lors du séminaire en ligne.

Pour les entreprises qui utilisent le modèle de données historique de Celonis, « case-centric », dit simplifier la migration vers OCPM et PI Graph.

« Nous facilitons également la gestion du PI Graph grâce à de nouvelles fonctionnalités de contrôle de version. Cela vous permet de suivre et de gérer les changements au fil du temps, d’annuler facilement les changements que vous mettez en production et d’améliorer la collaboration avec toutes vos équipes », promet Paul Dickinson.

Selon Manuel Haug, le modèle OCPM, en cours d’adoption par les clients de Celonis, vient répondre à un problème historique de la modélisation des processus. « La plus grande différence est que notre modèle de données utilisé auparavant était conçu pour examiner les processus individuels », indique-t-il.

« Nous avons créé un système plus granulaire et dynamique où vous pouvez décider ce que vous voulez examiner après l’intégration des données. » Manuel HaugField CTO, Celonis

Avec l’ancien modèle, il est pratiquement nécessaire de savoir ce que l’on cherche à analyser au moment de l’intégration de données. Et comme les entreprises n’ont pas forcément une vision de bout en bout d’un processus ou d’un lot de processus connexes, elles se retrouvent à copier de multiples modèles de données qui varient uniquement en fonction des événements. OCPM doit assurer l’évolution du modèle de processus en prenant en compte les événements individuels, et non l’ensemble des informations dans un log, et en maintenant la relation entre des événements et plusieurs objets.

« Nous avons créé un système plus granulaire et dynamique où vous pouvez décider ce que vous voulez examiner après l’intégration des données », résume le field CTO.

Une méthodologie qui explique la nécessité du projet Celocore, dû à la croissance des volumes de données. « Si vous conservez le même périmètre, cela ne nécessite pas plus de données, mais la croissance est plus aisée », nuance Manuel Haug. « Nous constatons que les clients ajoutent naturellement plus de données, car c’est plus facile de développer de nouveaux cas d’usage ».

Cela permettrait d’affiner la modélisation des objets et des événements.