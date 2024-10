AgentC : le plan de Celonis pour combiner GenAI et intelligence des processus

Lors de son événement Celosphere 2024 à Munich, le spécialiste du process mining et de l’intelligence des processus a présenté AgentC, une suite consacrée à la conception d’agents s’appuyant sur sa plateforme, sur des intégrations avec des logiciels/middleware tiers et le travail de partenaires.

Celui-ci s’appuie sur un modèle de données orienté objets (ici des objets étant des factures, des clients, des commandes, des entreprises, etc.). Il doit permettre de créer une représentation idéalement holistique des processus et des relations – internes, fournisseurs, clients – d’une entreprise à travers ses SI.

Côté Copilot Studio, l’outil de Microsoft permet de développer des agents accessibles par l’outil de collaboration Teams permettant d’accéder aux données traitées dans la plateforme de « Process Intelligence » de Celonis. L’éditeur né à Munich donne l’exemple d’un agent consacré à la réallocation des stocks. Celui-ci doit permettre de vérifier virtuellement les stocks dans les usines les plus proches les unes des autres, recommander l’item et le volume à transférer, puis d’initier le processus de transfert en sus de prévenir les responsables des usines.

Ces partenaires, tels Rollio et Hypatos, conçoivent des agents précâblés ou fournissent l’accès aux outils permettant d’en concevoir. C’est le cas de CrewAI, Microsoft avec Copilot Studio, IBM avec Watsonx Orchestrate et AWS avec Amazon Bedrock. Accenture, IBM Consulting et EY pourront également soutenir la conception de ces agents.

Apporter la connaissance des processus aux agents d’IA générative

« Notre vision est que chaque IA que vous configurez, où que ce soit, soit alimentée par Celonis Process Intelligence, ce qui lui permet de raisonner avec le bon contexte, contrairement à ChatGPT », vante Divya Krishnan, vice-présidente marketing produit chez Celonis.

Si les démonstrations de l’éditeur s’appuyaient sur les grands modèles de langage d’OpenAI, il assure que ses clients peuvent s’appuyer sur les LLM de leur choix.

Celonis a (re)présenté Process Copilot, accessible en disponibilité limitée. Cette fonctionnalité rattachée au Studio Celonis permet de configurer un assistant d’IA générative s’appuyant sur un « Knowledge Model », c’est-à-dire un jeu d’indicateurs clés, de variables et d’attributs réutilisables basés sur un ou plusieurs modèles de données.

« Les Knowledge Models interagissent avec vos modèles de données, en prenant les données ingérées à partir de systèmes externes et en les rendant accessibles et lisibles par l’homme », indique la documentation de Celonis. « En utilisant un KM, toute modification de votre modèle de données sous-jacent peut être reflétée efficacement dans vos vues et applications publiées ».

Outre les données, Process Copilot permet de rédiger des prompts, des system prompts ainsi que de configurer des intégrations avec des outils pour que l’assistant puisse agir à partir des données sous-jacentes.

Les outils sont en réalité des calculs ad hoc, des visualisations de processus, de recommandations sur des indicateurs, bref une liste de fonctionnalités existantes dans la plateforme Celonis. Il est possible de configurer des capacités spécifiques en remplissant un fichier YAML. L’objectif est de pouvoir répondre à une liste de questions préétablies ou (idéalement) nouvelles. Il s’agit davantage d’un assistant analytique plutôt que d’un système d’automatisation des processus. Et il est question de limiter leurs interactions à un domaine spécifique, par exemple un processus.

Par ailleurs, Celonis propose des assistants consacrés à la génération de requêtes SQL et de tableaux de bord.

Toutefois, l’éditeur voit davantage sa solution comme un moyen d’apporter du contexte à des assistants et des agents tiers. Par exemple, Celonis se dit qu’il peut rendre véritablement utiles les licences Microsoft Copilot que ses clients ont pu se procurer ces deux dernières années.

De même, il considère que l’IA générative ne remplacera ni l’automatisation robotisée des processus (RPA) ni l’IA prédictive (statistiques avancées, machine learning). C’est en revanche une interface souhaitable pour interpréter les processus et interroger les données surfacées dans une plateforme de process intelligence. C’est en tout cas la vision portée par Lars Reinkemeyer, chief Evangelist, et Wil van der Aalst, directeur scientifique chez Celonis.

Les entreprises pourraient être frileuses à l’idée de confier à un LLM leurs données les plus critiques, de la facturation en passant par la logistique jusqu’à la gestion des ressources humaines. L’éditeur dit limiter au maximum l’envoi d’informations sensibles aux modèles d’OpenAI – un ordre de commande et un identifiant client ne sont pas forcément explicites –, mais rappelle dans sa documentation que les clients sont responsables des données exposées aux LLM, y compris de données personnelles.

Celonis assure que certains clients dans les secteurs du CPG, de l’automobile, du manufacturing et du support IT ont déjà bâti des prototypes d’agents connectés à la plateforme de Process Intelligence. Extraction de règles métiers pour les comparer aux processus « as is », génération de réponses par mail, recommandations pour résoudre des problèmes liés aux commandes, transfert de pièces de rechange, tri de tickets IT… les usages sont variés.